1 сентября в Москве будет солнечным и теплым

Сухое и солнечное 1 сентября ожидает жителей Москвы и Подмосковья, заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Утром в Москве - около плюс девяти, это около восьми утра, а днем - до 20-22 градусов тепла», - сказал Вильфанд.

Он также отметил, что минувшее лето не было аномально холодным - наоборот, по средним значениям температуры оно оказалось вполне обычным. По его словам, на всей территории России отклонение средней температуры от климатической нормы отмечалась не в минус, а даже в небольшой плюс.

По осадкам в Московском регионе, подчеркнул метеоролог, лето оказалось достаточно дождливым, но не рекордным - «в прошлом году осадков выпало больше, чем в этом». Число дней с дождями оказалось меньше, чем обычно: в этом году отмечалось 33 дождливых дня при норме 52 дня.

1 сентября в России празднуется День знаний. Традиционно в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года.