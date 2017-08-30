Расходы родителей к 1 сентября в этом году сократились

В этом году собрать ребенка в школу стоило в среднем 12 700 руб., что на 14% меньше, чем годом ранее, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В прошлом году родители потратили в среднем 14 810 руб. на одного школьника. В 2015 г. средние расходы оказались наиболее внушительны – 20 026 руб.(максимальная сумма за все время опросов, проводимых с 2005 г.).

Снижение расходов, как показал опрос, наблюдается по всем позициям списка, кроме одежды и обуви. Большая часть расходов традиционно приходится на покупку школьной формы и «сменки» (около 6400 руб.). На портфель и письменные принадлежности родители потратили 1700 руб. (в 2016 г. - расходы на это составляли 2100 руб. и 1900 руб. соответственно). Более тысячи родители закладывают на покупку учебников около 1200 руб. (в 2016 г. расходы на это составляли 1900 руб.). Родители также сэкономят на цветах и подарках учителям: 589 руб. против 920 руб. годом ранее.