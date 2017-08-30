В Госдуме прокомментировали законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября

Законопроект, позволяющий органам местного самоуправления переносить дату начала школьных занятий с 1 сентября на 1 октября, который накануне был внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР, может быть рассмотрен в ходе осенней сессии. Об этом «Парламентской газете» рассказал один из авторов инициативы Вадим Деньгин.

Депутат пояснил, что день 1 сентября будет сохранен как общая дата начала учебного года, но у муниципалитетов появится возможность смещать начало летних каникул на 1 июля, а окончание - на 1 октября. Свою инициативу он связал с возможностью «более гибко подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года в образовательных организациях, исходя из климатических, национальных и иных особенностей конкретного муниципального образования, а также более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей». Деньгин пояснил, что о нововведениях просили многие регионы. Кроме того, депутат предлагает увеличить межчетвертные каникулы.

Зампред сенатского комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова идею не поддерживает. «Сейчас мы работаем над созданием единого образовательного пространства, и на этом фоне сказать, что решайте, муниципалитеты, сами, когда вам учебный год начинать — не очень логично», - заявила она изданию.

Накануне Совет федерации отклонил идею о переносе школьных линеек на 4 сентября из-за празднования мусульманского праздника Курбан-байрам.