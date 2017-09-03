Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Италии

Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Мерседес», выиграл Гран-при Италии. Его партнер по команде финн Валттери Боттас — на 2-м месте. Третьим финишировал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят, выступающий за команду «Торо Россо», пришел к финишу 12-м.

Накануне Хэмилтон выиграл в квалификации Гран-при Италии и стал абсолютным рекордсменом по числу выигранных квалификаций (69 побед). По этому показателю он обогнал Михаэля Шумахера.