Антидопинговые агентства потребовали отстранить Россию от ОИ-2018

17 антидопинговых агентств потребовали отстранения России от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает в четверг британское издание Guardian.

В заявлении, которое адресовано Международному олимпийскому комитету, указывается, что МОК должен прекратить тормозить введение санкций в отношении России, которые должны последовать после допинг-скандала во время зимних Олимпийских игр в Сочи.

Заявление было принято по итогам встречи членов института Национальных антидопинговых агентств (NADO) в Денвере (США), отмечает «Интерфакс». Среди участников встречи были руководители антидопинговых организаций США, Великобритании и Канады.

В 2016 г. канадский юрист Ричард Макларен возглавил специально созданную комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию обвинений, выдвинутых бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который заявил о фальсификации допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 г., напоминает ТАСС.

По итогам расследования были опубликованы две части доклада, одна из них была представлена накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Макларен, опираясь на данные Родченкова, в частности, заявлял, что более тысячи российских атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга, а всего были задействованы спортсмены из порядка 30 видов спорта.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 г.