Российские спортсмены допущены к квалификационному отбору на Паралимпиаду

Паралимпийский комитет России (ПКР) получил право заявлять спортсменов на квалификационные соревнования под эгидой Международного паралимпийского комитета (МПК), сообщила пресс-служба ПКР.

«ПКР получил от МПК доступ в систему управления спортивных данных, с помощью которой осуществляется заявка атлетов на квалификационные паралимпийские соревнования», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ПКР.

Доступ в эту систему был закрыт для ПКР в сентябре 2016 г., когда МПК временно приостановил членство российской организации.