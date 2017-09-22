Мединский обрадовался выдвижению фильма «Нелюбовь» на «Оскара»

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что он рад тому, что снятый без государственной поддержки фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выдвинут на премию «Оскар» от России. Об этом сообщает в пятницу «Интерфакс».

По словам министра, он пока не успел посмотреть картину, но планирует это сделать в ближайшее время. Судя по отзывам, отметил он, «это сильное кино». Мединский также пожелал режиссеру киноленты победы и успеха.

О выдвижении фильма Звягинцева на премию «Оскар» в четверг рассказал продюсер ленты Александр Роднянский. Всего на выдвижение от России на «Оскара» претендовали четыре картины, но российский оскаровский комитет выбрал именно «Нелюбовь».

В фильме рассказывается история молодой супружеской пары, которая находится в стадии тяжелого и мучительного развода. Занятые своими личными проблемами, супруги не замечают, что их 12-летний сын убегает из дома и пропадает.