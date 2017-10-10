Сборная Сирии не приедет на ЧМ-2018

Сборная Сирии проиграла команде Австралии в дополнительное время со счетом 1:2 в ответном матче четвертого раунда отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 г. Таким образом сирийцы лишилась шансов на поездку на ЧМ-2018 в России.

Сирийские футболисты открыли счет голом на шестой минуте, который забил нападающий Умар ас-Сума, на 13-й минуте австралиец Тим Кэхилл сравнял счет, а в дополнительное время на 109-й минуте он забил победный мяч. В первом дополнительном тайме судья показал вторую желтую карточку и удалил с поля сирийца Махмуда аль-Маваса (94-я минута).

Первая встреча между командами, которая по причине вооруженного конфликта в Сирии прошла в Малайзии, завершилась со счетом 1:1.

Теперь австралийцев ждет следующий матч отборочного турнира, который пройдет в ноябре.