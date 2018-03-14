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Умер физик-теоретик Стивен Хокинг

Известный британский ученый, физик-теоретик Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни, сообщает Sky News со ссылкой на заявление его семьи. «Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить долгие годы», - говорится в нем.

Хокинг был одним из основоположников квантовой космологии, специализировался на изучении черных дыр.

В 2016 г. ученый совместно с бизнесменом Юрием Мильнером объявили о запуске новой программы по исследованию космоса и поиску жизни во Вселенной. Целью программы Breakthrough Starshot было подтверждение возможности создания нанороботов, которых можно было бы отправить к звездам при помощи лазерных лучей. Мильнер намеревался вложить в нее $100 млн.

Способность колонизировать другие миры может спасти человечество от глобальных катастроф, связанных с дальнейшим развитием науки и технологий, считал Хокинг. В числе возможных рисков он называл ядерную войну, глобальное потепление и распространение генетически модифицированных вирусов. Также ученый предупреждал об опасности искусственного интеллекта, который может перехитрить человечество.