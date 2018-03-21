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Sports.ru назвал самых высокооплачиваемых футболистов в российском чемпионате

Издание Sports.ru подготовило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в российской премьер-лиге – всего в нем 68 человек. В списке фигурирует годовая зарплата спортсменов.

Самый высокооплачиваемый футболист – это аргентинец Леандро Паредес, который сейчас играет за «Зенит». Его доход – 5 млн евро. До этого он несколько лет играл в итальянских клубах. В Италии его зарплата была в восемь раз меньше, указывает издание. Следом идут хорватец Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5 млн евро и серб Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1 млн евро. На четвертом и пятом местах с одинаковым доходом в 3,8 млн евро – португалец Мануэл Фернандеш («Локомотив») и нидерландец Куинси Промес («Спартак»). Самый высокооплачиваемый российский игрок – это Артем Дзюба, он играет за «Арсенал» и его годовая зарплата составляет 3,6 млн евро, но в общем рейтинге он на шестом месте.

В прошлом году пятерка самых высокодоходных игроков российского футбола, по версии Sports.ru, была немного другой: испанец Хави Гарсия («Зенит») – 4,5 млн евро, хорватец Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5 млн евро, серб Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1 млн евро и одинаковый доход в 4 млн евро у камерунца Алекса Сонга («Рубин») и француза Янна Мвила («Рубин»). Больше всех среди россиян получал Игорь Денисов («Локомотив»), его зарплату издание оценило также в 4 млн евро.

Данные о зарплатах для рейтинга Sports.ru получает от руководителей клубов, спортивных директоров, тренеров, агентов и самих футболистов. Издание подчеркивает, что представленные цифры – это «гарантированный» доход спортсменов, который включает зарплату и бонус за подписание контракта с клубом. При этом не учитываются премиальные по результатам матчей. На чемпионате мира – 2018 сборная России традиционно попадет в топ-10 самых высокооплачиваемых сборных, указывает Sports.ru.

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