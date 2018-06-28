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Третьяковка сообщила о скрытых повреждениях пострадавшей от вандала картины Репина

При нападении вандала на картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына») была повреждена не только живопись, но и холст. Об этом говорится в сообщении Третьяковской галереи.

«Удары по картине привели к возникновению скрытых повреждений и спровоцировали проблемы, связанные с известной с давних времен "хронической болезнью" картины — слабой связью живописи с грунтом и постоянной угрозой образования осыпей красочного слоя», — пояснили в музее.

Реставраторы на протяжении десятилетий наблюдали за картиной, но воздерживались от вмешательства из-за сложности задачи. Периодически проводились только точечные укрепления красочного слоя, добавила Третьяковка.

«Сейчас перед специалистами музея стоит сложная задача — реставрировать не только повреждения, нанесенные вандалом, но и на новом этапе развития технологий глобально решить проблемы состояния полотна», — сообщила галерея. Эта задача осложняется большим размером картины и особенностями многослойной живописи Репина, добавил музей.

Посетитель Третьяковки — 37-летний житель Воронежа Игорь Подпорин — 25 мая разбил металлическим столбиком ограждения стекло картины и повредил полотно. Он пояснил полиции, что повредил картину из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов.

Холст прорван в трех местах в центральной части работы. Картина была изъята из постоянной экспозиции и отправлена на реставрацию. Нанесенный полотну ущерб оценивается в 30 млн руб.

Это уже не первый случай, когда картине «Иван Грозный убивает своего сына» нанесли повреждения. В январе 1913 г. иконописец и старообрядец Абрам Балашов нанес по полотну три удара ножом. После этого Репину пришлось заново воссоздавать лица царя и царевича.

Третьяковская галерея показала поврежденную картину «Иван Грозный»