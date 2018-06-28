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На чемпионате мира по футболу впервые считали желтые карточки для выхода в плей-офф

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На чемпионате мира по футболу в России впервые в истории турнира для определения участника плей-офф пришлось считать желтые карточки.

В группе H сборные Японии и Сенегала набрали одинаковое количество очков (4), забили и пропустили одинаковое количество мячей (по 4) и сыграли вничью (2:2) между собой. Японцам удалось занять второе место в группе и выйти в 1/8 финала благодаря менее грубой игре на групповом этапе. За три игры японские футболисты получили четыре желтых карточки, а сенегальцы - шесть.

Считать карточки у Японии и Сенегала пришлось из-за поражений обеих команд в последнем туре группового этапа. Японцы уступили 0:1 сборной Польши, а сенегальцы с этим же счетом – сборной Колумбии. Колумбийцы в итоге заняли первое место группе с 6 очками. Поляки, несмотря на победу, остались на четвертом месте.

Соперниками Колумбии и Японии в плей-офф турнира станут сборные Англии и Бельгии. Окончательно состав пар станет понятен после личной встречи англичан и бельгийцев вечером 28 июня.

Технологии
Новости

У телеканала РБК сменится управляющий директор

Ведомости
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С 1 июля управляющим директором телеканала РБК станет Илья Доронов, говорится в сообщении холдинга. Он сменит на этой должности Игоря Полетаева, который решил вернуться на НТВ. Сейчас Доронов занимает должность заместителя управляющего директора.

«Игорь Полетаев помог нам "перезагрузить" телеканал РБК: под его началом запущены новый утренний эфир и ежедневное вечернее шоу, ставшее флагманом телеканала, начата работа по изменению формата дневного эфира», – сказал генеральный директор АО «РБК-ТВ» Тимофей Щербаков, слова которого приводятся на сайте холдинга.

Доронов на новой должности займется «дальнейшим развитием телеканала, созданием новых продуктов и интеграцией телевизионных форматов в диджитал-площадки РБК», отмечается в сообщении.

Карьера Доронова на телевидении началась в 2000 г. во Владимире. Через два года он начал работать в Москве корреспондентом телекомпании ВКТ. В разные годы был ведущим на каналах РЕН ТВ и «Россия 24», занимал должность заместителя главного редактора телеканала Life News. Обладатель ТЭФИ как лучший ведущий информационной программы (2012 г.).

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Бизнес
Новости

BBC рассказала о показаниях Сечина на закрытом заседании по делу Улюкаева

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Русская служба BBC узнала, о чем говорил исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на закрытом заседании по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Журналистам удалось ознакомиться с изложенными в документе показаниями Сечина. Их подлинность телерадиокомпании подтвердили три источника, знакомые с материалами дела.

По данным ВВС, Сечин на суде рассказал, как Улюкаев вымогал у него $2 млн во время саммита БРИКС в индийском Гоа 15 октября 2016 г. По словам Сечина, Улюкаев подошел к нему и «попросил выдать ему премию в связи с успешной приватизацией» акций «Башнефти». «Роснефть» приобрела госпакет «Башнефти» в октябре 2016 г. за 330 млрд руб.

Просьба вызвала у Сечина удивление, следует из документов. «При высказывании просьбы относительно премии Улюкаев пояснил, что с министром ссориться не нужно, обозначая сумму премии в $2 млн, предложил эту сумму подготовить и позвонить ему по готовности», – приводятся слова Сечина в определении суда.

Сечин не отреагировал на просьбу Улюкаева, а возвратившись после командировок, заметил, что на «Роснефть» оказывается давление, следует из его показаний. В качестве доказательства Сечин представил письмо от Улюкаева о приватизации «Роснефти», в котором тот якобы угрожал сорвать сделку. Получив письмо, Сечин «понял о занятой Улюкаевым принципиальной позиции» и в тот же день рассказал о вымогательстве начальнику службы безопасности – вице-президенту компании Олегу Феоктистову, следует из показаний главы «Роснефти».

Замоскворецкий суд Москвы в декабре прошлого года признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от Сечина. Экс-министра приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу.

Главный свидетель обвинения Игорь Сечин на судебном процессе ни разу не появился. Впервые он пришел в суд в апреле, когда Улюкаев обжаловал приговор. Сечин пришел как свидетель обвинения и полтора часа давал показания в закрытом режиме. О том, что Сечин рассказал в суде, раньше не сообщалось.

Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного

Бизнес
Новости

Сооснователь Petropavlovsk вернулся в совет директоров компании

Ведомости
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Павел Масловский, который вместе с Питером Хамбро основал золотодобывающую компанию Petropavlovsk, был избран в совет директоров на прошедшем в пятницу собрании акционеров. Об этом говорится в сообщении компании. Также в совет директоров Petropavlovsk возвращаются независимые директора Родерик Лэйн и Роберт Дженкинс.

Действующие члены совета директоров компании, включая ее гендиректора Романа Денискина, покинут его, следует из сообщения Petropavlovsk.

В начале июня сотрудники Petropavlovsk направили письмо совету директоров компании с предложением сменить существующий совет директоров. За возвращение Масловского, Лэйна и Дженкинса выступали CABS Platform и Slevin (совокупно владеют 9,1% золотодобытчика), а также крупнейший акционер компании, казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев (22,4%).

Petropavlovsk (до 2008 г. назывался Peter Hambro Mining) был основан в 1994 г. Хамбро и Масловским. После IPO на Лондонской бирже в 2002 г. доля Масловского составила 48,7% акций Petropavlovsk, затем снизилась до 5,81%.

В июле прошлого года он ушел из компании из-за разногласий с основным тогда акционером – «Реновой» Виктора Вексельберга (22,5%). В декабре 2017 г. «Ренова» продала свою долю Fincraft Кенеса Ракишева. Другие крупные акционеры Petropavlovsk – фонды Sothic (10,96%) и D.E. Shaw (7,8%). 

Политика
Новости

Канада собирается ввести ответные пошлины на импорт товаров из США

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Власти Канады собираются ввести пошлины на американские товары, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве. Речь идет об ответных мерах в отношении США из-за ранее введенных пошлин на импорт канадских стали и алюминия.

По информации агентства, пошлинами будут облагаться товары на общую сумму $12,6 млрд. Как отмечает AP, ответные меры будут применены с 1 июля. Размер пошлин будет составлять от 10 до 25% в зависимости от вида продукции. В подготовленный правительством Канады список товаров включены сталь, моторные лодки, стиральные машины, туалетная бумага, горчица, виски, кленовый сироп, газонокосилки и игральные карты. Размер пошлин на сталь составит 25%, на прочие товары - 10%.

В марте этого года власти США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25 и 10% соответственно. Сборы распространяются на продукцию всех стран. Ранее Вашингтон предоставил отсрочку введения пошлин для Канады и ряда стран до 1 июля.

Выбор редактора
Политика
Новости

Треть россиян не ждут пользы от прямой линии Путина

Ведомости
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Только 10% россиян уверены, что проблемы, затронутые в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным, будут решены, показал опрос «Левада-центра». Столько же (10%) придерживаются прямо противоположного мнения.

Половина опрошенных (46%) ответили, что проблемы, «возможно, будут решены». Почти четверть респондентов считают, что, скорее всего, проблемы решены не будут. Затруднились ответить 12% опрошенных.

Доля россиян, смотревших прямую линию с президентом по телевизору, сократилась до 41%. В 2017 г. прямую линию в эфире телеканалов посмотрели 49% россиян.

Читали ответы Путина в газетах или интернете 6% опрошенных, читали только обсуждение этой прямой линии – 10%. Более трети респондентов (37%) только слышали об этой прямой линии, но не знают, о чем шла речь. Впервые услышали о ней во время опроса 7%.

Опрос проводился 22-26 июня среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах России. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. 

Самые необычные вопросы Путину на прямой линии

Политика
Новости

Путин объявил благодарность сыну Кириенко за техническую подготовку выборов

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Сын первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко оказался в числе поощренных президентом Владимиром Путиным по итогам президентских выборов. Глава государства объявил благодарность первому вице-президенту «Ростелекома» Владимиру Кириенко «за активное участие в работе по обеспечению высокого уровня технического оснащения выборов». Распоряжение о поощрении Кириенко-младшего опубликовано на портале правовой информации.

Осенью 2016 г. Владимира Кириенко назначили старшим вице-президентом «Ростелекома». Приблизительно в это же время Сергей Кириенко был назначен первым заместителем руководителя администрации президента. В обязанности Кириенко-младшего в «Ростелекоме» входит руководство маркетингом, координация коммерческой деятельности, а также управление новыми бизнес-направлениями.

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Бизнес
Новости

Арест со счетов Новороссийского морского торгового порта снят

Ведомости
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Арест со счетов и имущества Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и его дочерних структур снят, говорится в отчете компании за I квартал. Арест был снят «на дату подписания отчетности», следует из документа, подготовленного по международным стандартам.

Консолидированная выручка группы НМТП за три месяца 2018 г. составила $237,9 млн, что на 5% больше, чем в I квартале 2017 г. EBITDA и чистая прибыль группы НМТП в отчетном периоде составили $168 млн и $111,2 млн соответственно.

Денежные счета, активы и имущество НМТП были арестованы по уголовному делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова. Стоимость арестованного имущества не уточнялась.

Сейчас 50,1% акций НМТП на паритетных условиях принадлежит «Транснефти» и группе «Сумма» через Novoport Holding. Кроме того, «Транснефть» через «дочку» «Транснефть-сервис» владеет еще 10,5%, «Сумма» — 2,75%. Еще 20% акций НМТП принадлежит Росимуществу, 5,3% находится в управлении РЖД.

Братья Магомедовы были арестованы 30 марта. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Еще одним фигурантом дела является бывший гендиректор входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артур Максидов.

Ущерб от их действий следствие оценивает в 2,5 млрд руб. Магомед Магомедов также обвиняется в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия. Все обвиняемые свою вину отрицают.

Как выглядит миллиардер Зиявудин Магомедов после двух месяцев в СИЗО

Стиль жизни
Новости

Путин подарил заблудившимся аргентинцам билеты на футбол

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Президент Владимир Путин помог заблудившимся в России болельщикам из Аргентины попасть в Нижний Новгород и подарил им билеты на матч между сборными Аргентины и Нигерии в Петербурге. Болельщики рассказали «Комсомольской правде», что с ними связались люди из администрации президента и уже передали им билеты на матч.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил «Ведомостям», что помощь заблудившимся аргентинцам с проездом в правильный Новгород, а также с получением билетов на матч была оказана по поручению российского президента. «Да. Это действительно так», — ответил Песков на запрос «Ведомостей».

Двое болельщиков из Аргентины прилетели в Россию, чтобы посмотреть на игру между командами Аргентины и Хорватии. Однако фанаты перепутали города и приехали в Великий Новгород вместо Нижнего Новгорода. В интервью «Комсомольской правде» болельщики отметили гостеприимство и доброту местных жителей, которые помогли им арендовать номер в гостинице и показали местные достопримечательности.

Матч между сборными Аргентины и Хорватии закончился со счетом 0:3.

Самые необычные истории болельщиков на чемпионате в России

Политика
Новости

Путин наградил орденом Романа Ротенберга за подготовку хоккеистов к Олимпиаде

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Президент Владимир Путин наградил орденом Дружбы первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 г. в городе Пхенчхане (Республика Корея)», – говорится в документе. Роман Ротенберг на Олимпиаде в Пхенчхане руководил штабом сборной России по хоккею.

Кроме Ротенберга, за Олимпиаду-2018 награждены еще 36 человек – тренеров, общественных деятелей и технических специалистов.

Сборная России по хоккею завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Пхенчхане, победив в финальном матче команду Германии со счетом 4:3. Всего российские атлеты на Олимпиаде-2018 завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

Роман Ротенберг – сын российского миллиардера Бориса Ротенберга (83-е место в списке Forbes). Ротенберг-младший также является вице-президентом хоккейного клуба СКА и заместителем председателя правления Континентальной хоккейной лиги. 

Путин наградил олимпийских чемпионов и призеров

Стиль жизни
Новости

FIFA назвала среднюю посещаемость матчей чемпионата мира по футболу в России

Ведомости
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Средняя посещаемость матчей группового этапа чемпионата мира по футболу в России – 45 394 человека, объявила FIFA. Это 11-й результат в истории чемпионатов мира, проходящих с 1930 г. (всего состоялся 21 чемпионат, включая нынешний в России). По средней посещаемости Россия обходит, например, чемпионат мира 1998 г. во Франции (средняя посещаемость – 43 517 человек) и чемпионат мира 2002 г. в Японии и Корее (42 269). Абсолютным рекордсменом по средней посещаемости является ЧМ-1994 в США – 68 991 человек в среднем за игру.

В России 48 матчей группового этапа совокупно посетили 2 178 894 человека. С началом матчей плей-офф средняя посещаемость будет расти, так как эти матчи будут проходить на самых крупных российских стадионах.

Средняя результативность матчей группового этапа ЧМ-2018 – 2,54 гола за игру. Это меньше, чем на предыдущем ЧМ в Бразилии (2,7 гола), но больше, чем на всех других чемпионатах мира, проходивших в этом веке. Самый результативный ЧМ в истории прошел в Швейцарии в 1954 г.: в среднем там забивалось 5,4 гола за игру.

Финансы
Новости

Стоимость нефти Brent превысила $79 за баррель

Ведомости
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Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже превысила $79 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 18.43 мск стоимость Brent с поставкой в августе увеличилась на 2,11% и составила $79,32 за баррель.

К этому времени августовские фьючерсы на нефть марки WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на 1,16% до $74,30 за баррель.

С начала недели стоимость Brent увеличилась на 5,2%.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Политика
Новости

Илюмжинов отказался выдвигать свою кандидатуру на пост президента FIDE

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Президент Международной шахматной организации (FIDE) Кирсан Илюмжинов принял решение не выдвигать свою кандидатуру на следующий срок. «Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру в октябре этого года на очередном конгрессе FIDE на пост президента этой организации», сказал Илюмжинов «Интерфаксу».

На выборах президента организации, которые состоятся 3 октября в Батуми, Илюмжинов намерен поддержать кандидатуру Аркадия Дворковича.

Ранее Федерация шахмат России выдвинула бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича на пост президента FIDE. Как сообщается на сайте федерации, семья Дворковича активно участвует в шахматной жизни страны: его отец Владимир Дворкович был известным шахматным арбитром, мать Галина Дворкович помогает комиссии ветеранов проводить турниры заслуженных шахматистов, старший брат Аркадия Михаил возглавляет детский клуб ProfChessClub.

Илюмжинов возглавляет FIDE с 1995 г. В апреле президентский совет организации потребовал от Илюмжинова уйти в отставку из-за введенных против него санкций США. Несмотря на это, в начале июня Федерация шахмат Узбекистана выдвинула кандидатуру Илюмжинова на пост президента организации.

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