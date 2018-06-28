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На чемпионате мира по футболу впервые считали желтые карточки для выхода в плей-офф

На чемпионате мира по футболу в России впервые в истории турнира для определения участника плей-офф пришлось считать желтые карточки.

В группе H сборные Японии и Сенегала набрали одинаковое количество очков (4), забили и пропустили одинаковое количество мячей (по 4) и сыграли вничью (2:2) между собой. Японцам удалось занять второе место в группе и выйти в 1/8 финала благодаря менее грубой игре на групповом этапе. За три игры японские футболисты получили четыре желтых карточки, а сенегальцы - шесть.

Считать карточки у Японии и Сенегала пришлось из-за поражений обеих команд в последнем туре группового этапа. Японцы уступили 0:1 сборной Польши, а сенегальцы с этим же счетом – сборной Колумбии. Колумбийцы в итоге заняли первое место группе с 6 очками. Поляки, несмотря на победу, остались на четвертом месте.

Соперниками Колумбии и Японии в плей-офф турнира станут сборные Англии и Бельгии. Окончательно состав пар станет понятен после личной встречи англичан и бельгийцев вечером 28 июня.