Стиль жизни

Новости

Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов. Три из четырех первых мест принадлежат футбольным клубам «Манчестер юнайтед», «Реал Мадрид» и «Барселона». На первом месте, как и годом ранее, клуб по американскому футболу «Даллас ковбойз». За год его стоимость увеличилась на $600 млн до $4,8 млрд.

«Манчестер юнайтед» поднялся в рейтинге с третьего на второе место. Стоимость клуба в 2017 г. составляла $3,69 млрд, в 2018 г. - $4,12 млрд. «Реал Мадрид» в 2017 г. был на пятой строчке ($3,58 млрд) рейтинга, в этом году клуб поднялся на третье место ($ 4,09 млрд). Место «Барселоны» в рейтинге за год не изменилось - четвертое. Стоимость клуба увеличилась с $3,64 млрд до $ 4,064 млрд.

В 2017 г. на втором месте рейтинга была баскетбольная команда «Нью-Йорк янкиз» ($3,7 млрд). Однако в рейтинге 2018 г. она уже на пятом месте. Ее стоимость увеличилась до $4 млрд.

С 5 по 10 места рейтинга поделили команды по американскому футболу и баскетбольные клубы: «Нью-Ингленд пэтриотс» ($3,7 млрд), «Нью-Йорк никс» ($3,6 млрд), «Лос-Анджелес лейкерс» ($3,3 млрд), «Нью-Йорк джайентс» ($3,3 млрд), «Голден Стэйт уорриорз» ($3,1 млрд).

Самые дорогие спортивные клубы мира сейчас зарабатывают больше, чем когда-либо, утверждает Forbes. В среднем на команду приходится $103 млн прибыли, что на 13% больше, чем годом ранее.

9 самых высокооплачиваемых спортсменов и их спонсоры