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Представители киноиндустрии попросили Путина не подписывать поправки о фестивалях

Владельцы кинотеатров и организаторы кинофестивалей обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой повлиять на введение новых правил кинопоказа. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на открытое письмо представителей киноиндустрии Путину.

В письме президенту они выражают «крайнюю обеспокоенность ситуацией» с принятием поправок Минкульта к закону «О господдержке кинематографии». Авторы документа попросили Путина направить поправки на доработку с участием представителей киноиндустрии. «Под видом благой инициативы законопроект на деле обрушивает многолетнюю культурную, просветительскую и образовательную работу киноиндустрии», — уверены авторы.

Минкульт, в свою очередь, опубликовал разъяснение, в котором заявил, что поправки уравнивают положение отечественного и зарубежного кино. В сообщении ведомства указывается, что сейчас на кинофестивалях, проходящих в России, без прокатного удостоверения могут показываться лишь иностранные ленты. После одобрения поправок такое право получат и российские фильмы, указывает ведомство.

Ранее Госдума одобрила в третьем чтении закон, разрешающий показ фильмов в рамках конкурса на международных фестивалях, которые проходят в России, без прокатного удостоверения. Теперь его должен подписать президент. Закон вступит в силу в по истечении трех месяцев после официального опубликования. Представители отрасли, в свою очередь, выразили опасение, что из-за этого могут перестать существовать независимые фестивали, у которых, например, нет конкурсной программы.

Сотрудники кинотеатров объясняли «Ведомостям», что в России проводится больше сотни кинофестивалей, ретроспектив (иногда двух-трех фильмов) и показов в год. Кинофестивали никак не регламентируются: достаточно договориться с прокатчиком или посольством о копиях фильмов, объявить о фестивале на сайте и оформить распоряжение по компании, указывали собеседники газеты.