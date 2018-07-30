Госдума ужесточила правила кинофестивалей
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Госдума 26 июля приняла в третьем чтении поправки в закон о государственной поддержке кинематографии, Совет Федерации одобрил 28 июля, теперь их должен подписать президент Владимир Путин, в силу они могут вступить уже осенью.
Эти поправки впервые определяют, что такое кинофестиваль: у такого мероприятия должна быть конкурсная программа сроком не более 10 дней, фильм можно показать не более двух раз, и его качество должно оценить жюри. Все международные кинофестивали необходимо будет регистрировать в Минкультуры, критерии правительство определит постановлением. Представитель Минкульта не ответил на звонки «Ведомостей».
В России проводится больше сотни кинофестивалей, ретроспектив (иногда двух-трех фильмов) и показов в год. Кинофестивали никак не регламентируются: достаточно договориться с прокатчиком или посольством о копиях фильмов, объявить о фестивале на сайте и оформить распоряжение по компании, объясняли «Ведомостям» сотрудники кинотеатров.
Новые правила кардинально меняют ситуацию не только для всех, кто работает с иностранным независимым кино. Сейчас действует правило 1991 г.: на международных фестивалях можно показывать кино без оформления в Минкульте прокатного удостоверения.
Одновременно Минкульт ужесточил и политику при выдаче прокатных удостоверений: впервые не был разрешен к показу иностранный художественный фильм – британская сатира «Смерть Сталина».
У новых правил есть и плюс, говорят собеседники «Ведомостей»: фестивальным фильмам не нужна будет отметка о ввозе копии картины из-за границы. Но в остальном требования вредят авторскому кино и артхаусу, согласны сотрудники кинотеатров и прокатчиков.
Реестр Минкульта, громоздкий документооборот сильно осложнят жизнь организаторам фестивалей, говорит гендиректор кинотеатра «Пионер» Мери Назари, многие региональные кинофестивали просто перестанут существовать: вместо упрощения, как в других отраслях, кино откатывается в прошлое.
Назари считает прямым вмешательством чиновников в дела фестивалей ограничения их длительности и числа сеансов: «Фестивали часто оперативно вводят дополнительные показы картин, которые вызывали интерес зрителей».
Минкульт продолжает убивать живые инициативы – региональные кинофестивали и небольшие компании, успешно работающие с независимым кино, говорит Сэм Клебанов, занимавшийся в России прокатом артхауса: «Чиновники загоняют культуру под свой контроль и под цензуру». Невозможно устроить конкурс старого кино, объясняет он, а обязательные жюри или прокатное удостоверение – это дополнительные расходы.
Непонятно, как Минкульт будет включать фестивали в реестр, указывает сотрудник крупной сети кинотеатров: «Нужно ли будет согласовывать фильмы для показа, формально или неформально? Откажут ли тем организаторам, кто критикует власть?» Артхаус почти невозможен в коммерческом прокате, без фестивалей его показов станет резко меньше, уверен он.