Госдума ужесточила правила кинофестивалей

Статья опубликована в № 4619 от 30.07.2018 под заголовком: Бесплатного кино не бывает

В России проводится больше сотни кинофестивалей, ретроспектив (иногда двух-трех фильмов) и показов в год Денис Абрамов / Ведомости

Госдума 26 июля приняла в третьем чтении поправки в закон о государственной поддержке кинематографии, Совет Федерации одобрил 28 июля, теперь их должен подписать президент Владимир Путин, в силу они могут вступить уже осенью.

Эти поправки впервые определяют, что такое кинофестиваль: у такого мероприятия должна быть конкурсная программа сроком не более 10 дней, фильм можно показать не более двух раз, и его качество должно оценить жюри. Все международные кинофестивали необходимо будет регистрировать в Минкультуры, критерии правительство определит постановлением. Представитель Минкульта не ответил на звонки «Ведомостей».

В России проводится больше сотни кинофестивалей, ретроспектив (иногда двух-трех фильмов) и показов в год. Кинофестивали никак не регламентируются: достаточно договориться с прокатчиком или посольством о копиях фильмов, объявить о фестивале на сайте и оформить распоряжение по компании, объясняли «Ведомостям» сотрудники кинотеатров.

Новые правила кардинально меняют ситуацию не только для всех, кто работает с иностранным независимым кино. Сейчас действует правило 1991 г.: на международных фестивалях можно показывать кино без оформления в Минкульте прокатного удостоверения.

Одновременно Минкульт ужесточил и политику при выдаче прокатных удостоверений: впервые не был разрешен к показу иностранный художественный фильм – британская сатира «Смерть Сталина».

У новых правил есть и плюс, говорят собеседники «Ведомостей»: фестивальным фильмам не нужна будет отметка о ввозе копии картины из-за границы. Но в остальном требования вредят авторскому кино и артхаусу, согласны сотрудники кинотеатров и прокатчиков.

Реестр Минкульта, громоздкий документооборот сильно осложнят жизнь организаторам фестивалей, говорит гендиректор кинотеатра «Пионер» Мери Назари, многие региональные кинофестивали просто перестанут существовать: вместо упрощения, как в других отраслях, кино откатывается в прошлое.

Назари считает прямым вмешательством чиновников в дела фестивалей ограничения их длительности и числа сеансов: «Фестивали часто оперативно вводят дополнительные показы картин, которые вызывали интерес зрителей».

Елена Ямпольская председатель комитета Госдумы по культуре Только что принятые правила кинофестивалей могут быть пересмотрены Госдумой уже осенью. Считаю, что авторы поправок упустили из виду целый ряд обстоятельств, чрезвычайно важных для кинопрокатной отрасли. Приглашаю все заинтересованные стороны к диалогу не откладывая.

Минкульт продолжает убивать живые инициативы – региональные кинофестивали и небольшие компании, успешно работающие с независимым кино, говорит Сэм Клебанов, занимавшийся в России прокатом артхауса: «Чиновники загоняют культуру под свой контроль и под цензуру». Невозможно устроить конкурс старого кино, объясняет он, а обязательные жюри или прокатное удостоверение – это дополнительные расходы.

Непонятно, как Минкульт будет включать фестивали в реестр, указывает сотрудник крупной сети кинотеатров: «Нужно ли будет согласовывать фильмы для показа, формально или неформально? Откажут ли тем организаторам, кто критикует власть?» Артхаус почти невозможен в коммерческом прокате, без фестивалей его показов станет резко меньше, уверен он.