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Букеровскую премию присудили писательнице Анне Бернс из Северной Ирландии

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Лауреатом международной Букеровской премии (Man Booker Prize) 2018 года стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс за роман «Молочник» (Milkman), объявило жюри самой престижной премии англоязычной литературы в Лондоне.

Роман написан от лица 18-летней девушки, живущей в 1970-х годах в разгар этнополитического конфликта в Северной Ирландии, «которая вынуждена вступить в отношения с женатым мужчиной со связями в полувоенной группировке», — пишет The New York Times. «Жюри отметило особый черный юмор Бернс в описании кошмаров клановости, государственного терроризма, социальной обособленности и переплетения сексуального подавления с политическим», — отмечает газета.

В книге нет ни одного имени — сама Бернс говорила в интервью, что с ними текст «не работал». Титульный персонаж «Молочник» преследует главную героиню среди насилия, взрывов и бунтов в Северной Ирландии. «Никто из нас никогда не читал ничего подобного. Это история жестокости, сексуальных посягательств и сопротивления, переплетенная с едким юмором», — заявил председатель жюри, суринамский писатель и философ Кваме Энтони Аппиа.

В июне премия «Золотой букер» была присуждена канадскому писателю Майклу Ондатже за роман «Английский пациент». Он был признан лучшей работой из числа лауреатов Букеровской премии по литературе за 50 лет.

В 2017 году Букеровская премия была впервые в истории присуждена польской писательнице Ольге Токарчук за роман «Бегуны» (Flights, Bieguni). Она разделила престижную награду с переводчицей на английский язык Дженнифер Крофт.

Денежный эквивалент премии – 50 000 фунтов стерлингов.

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Политика
Новости

NBC узнала о стратегии США по вытеснению России и Ирана из Сирии

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В администрации президента США Дональда Трампа готовится стратегия вытеснения Ирана и России из Сирии экономическими методами, сообщила NBC News со ссылкой на несколько источников в Белом доме.

Новая стратегия не подразумевает прямых военных столкновений сил США с формированиями Ирана и его союзников в Сирии. Вместо этого будет происходить экономическое и финансовое вытеснение. «Районам присутствия иранских и российских сил не будет оказываться помощь в восстановлении, сообщили три человека, знакомых с планом. Также США наложат санкции на российские и иранские компании, участвующие в восстановлении Сирии», - пишет NBC.

Текущие полномочия ВС США в Сирии не включают прямых действий против Ирана, напоминает ресурс. По закону о разрешении на применение военной силы (AUMF) от 2001 года, США могут действовать только против групп, ответственных за теракты 11 сентября 2001 года, и их союзников. «Военные продолжат преподносить миссию в Сирии как миссию против [запрещенного в России] "Исламского государства", преуменьшая значимость противодействия Ирану, а Белый дом и Госдепартамент увеличат экономическое и дипломатическое давление на Иран», — сообщил NBC.

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Экономика
Новости

Россия сократила вложения в гособлигации США

Ведомости
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Россия в августе сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) на $810 млн, следует из данных Минфина США. На конец августа России принадлежали US Treasuries на общую сумму $14,097 млрд по сравнению с $14,907 млрд месяцем ранее.

Весной, после жестких антироссийских санкций США, инвестиции России в US Treasuries упали вдвое — с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае они сократились еще втрое до $14,9 млрд, после чего Россия выбыла из списка топ-30 держателей американского госдолга.

В целом в августе иностранные государственные вложения в госдолг США выросли по сравнению с июлем на $13,4 млрд до $4,021 трлн, хотя два основных государственных держателя US Treasuries — Китай и Япония (свыше 50%) — сократили свои инвестиции.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в августе вырос на $35,4 млрд, до $6,287 трлн. 

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Политика
Новости

СМИ узнали подробности гибели журналиста в саудовском консульстве в Стамбуле

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Тело журналиста-диссидента Джамаля Хашогги расчленили после убийства в саудовском консульстве в Стамбуле, передает CNN со ссылкой на турецкий источник.

Полиция Турции обнаружила в консульстве Саудовской Аравии доказательства убийства Хашогги, сообщило во вторник Associated Press со ссылкой на турецкого чиновника. Он не уточнил, какие именно улики были найдены. Источник BBC ранее говорил, что у Турции есть аудиозаписи, подтверждающие убийство Хашогги в консульстве. По данным AP, турецкие власти готовы обыскать резиденцию генерального консула.

Хашогги пропал 2 октября, после того как зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Ранее турецкие власти заявляли, что у них есть доказательства убийства журналиста и причастности к этому Эр-Рияда. Представители МВД Турции, изучив данные с камер видеонаблюдения, пришли к выводу, что журналист не покидал здания саудовского консульства. Во время нахождения журналиста в консульстве в здании дипмиссии также находилась делегация Саудовской Аравии в составе 15 человек, прибывшая в Стамбул на двух самолетах. В день исчезновения Хашогги делегация покинула Стамбул.

Власти Саудовской Аравии официально отрицают причастность к пропаже Хашогги. Журналист пришел в консульство ради оформления документов для свадьбы с гражданкой Турции. Позже его невесте сотрудники консульства заявили, что Хашогги покинул здание дипломатической миссии через другой выход.

Хашогги с 2017 г. жил в США и работал обозревателем в Washington Post. В своих статьях он активно критиковал политику наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана.

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Политика
Новости

Более 85% женщин в парламентах Европы подвергались психологическому насилию

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Свыше 85% женщин в европейских парламентах подвергались психологическому насилию, говорится в совместном исследовании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Межпарламентского союза. Оно опубликовано на сайте ПАСЕ. Под психологическим насилием в исследовании понимаются, к примеру, комментарии, которые были чрезвычайно унизительны или имели сексуальную коннотацию, а также запугивание или преследование.

Из исследования также следует, что 14,8% опрошенных подвергались физическому насилию, 24,7% – сексуальному. Почти половина участников опроса – 46,9% – получали угрозы убийства, изнасилования или избиения. Кроме того, 67,9% опрошенных были объектом комментариев, касающихся их внешнего вида или основанных на гендерных стереотипах. Эти действия являются нарушениями основных прав, что должно решаться парламентами, говорится в отчете. «К сожалению, исследование указывает на печальную реальность <…> Пока сохраняется неравенство между женщинами и мужчинами, ни одна женщина не будет в безопасности от насилия и преследований», – приводятся в сообщении ПАСЕ слова председателя организации Лилиан Мори Паскье.

Одна из опрошенных рассказала историю своей коллеги, которая работала ассистентом депутата. По ее словам, мужчина отправлял той коллеге сообщения с сексуальными намеками и угрожал ей увольнением, если она ему откажет. В итоге эта коллега пожаловалась на него, ей пришлось уволиться, а он сохранил должность и работает до сих пор.

ПАСЕ и Межпарламентский союз опросили 123 женщин из 45 парламентов европейских стран. Исследование основано на личных беседах.

За что присудили Нобелевские премии в 2018 году

Политика
Новости

Лавров заявил о готовности России выйти из Совета Европы

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России выйти из Совета Европы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Euronews. «Если они хотят исключить Россию из Совета Европы, мы им такой радости не доставим – уйдем оттуда сами», – сказал Лавров.

«Не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран. Это моя твердая позиция», – добавил министр. По его словам, Россия стала членом Совета Европы для обеспечения «общеевропейского, универсального, правового и гуманитарного пространства». Те, кто пытается подорвать это пространство, устав Совета Европы при помощи нелегитимных действий по лишению российской делегации равных с другими делегациями прав, «знают, на что идут». Лавров считает, что для удовлетворения амбиций «неких политиканов в нескольких столицах Европы» нельзя разрушать общеевропейскую организацию.

По мнению Лаврова, сейчас Совет Европы находится в глубоком кризисе, «и совсем не потому, что Россия придерживает взносы уже чуть больше года». Министр напомнил, что в 2014 г. Россию лишили права голоса «за свободу волеизъявления жителей Крыма», которые на референдуме приняли решение о вхождении полуострова в состав России. По его словам, были наказаны «парламентарии, которые были избраны населением Российской Федерации, а затем направлены в составе делегации в Совет Европы». В знак протеста представители России перестали приезжать на сессии ассамблеи. Летом 2017 г. Лавров говорил, что Россия заморозит взносы в бюджет Совета Европы за 2017 г. до восстановления полномочий делегации российского Федерального собрания в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд 10 октября заявлял о возможном исключении России из числа участников уставных органов Совета Европы. Это произойдет в том случае, если Россия не возобновит перечисление взносов в бюджет организации до середины 2019 г. «Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции», – отмечал Ягланд.

О возможном выходе России из Совета Европы в сентябре говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мы устали быть мальчиками и девочками для битья. У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы», – заявляла она на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье в Санкт-Петербурге.

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Политика
Новости

США ввели санкции против 20 иранских компаний и банков

Ведомости
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Власти США ввели санкции против 20 компаний и банков из Ирана. Информация об этом содержится на сайте минфина США. Ограничительные меры введены из-за финансовой помощи боевикам бандформирования Bonyad Taavon Basij, подчиняющегося Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитное иранское военно-политическое формирование).

Под санкции попали инвесткомпании Tadbirgaran Atiyeh, Negin Sahel Royal Company, Mehr Eqtesad Financial Group и Technotar Engineering Company. По данным минфина США, Mehr Eqtesad Bank, Bank Mellat ежегодно перечисляют боевикам сотни миллионов долларов. Эти банки также предоставляют кредитные линии связанным с Bonyad Taavon Basij компаниям. Посредником выступает инвесткомпания Mehr Eqtesad. Санкции также были введены и против Parsian Bank, Sina Bank и Bahman Group.

Ограничительные меры коснулись и крупнейшего иранского производителя тракторов - Iran Tractor Manufacturing Company (ITMC). Компания была основана в 1968 г. Mehr Eqtesad и Negin Sahel Royal Company владеют пакетами акций ITMC.

Минфин США ввел санкции также против инжиниринговой компании Technotar Engineering (принадлежит Mehr Eqtesad), Zinc Mines Development Company (IZMDC, занимается добычей цинка, свинца и других полезных ископаемых), крупнейшего на Ближнем Востоке производителя стали Esfehan's Mobarakeh Steel Company. «Эта обширная сеть компаний предоставляет финансовую инфраструктуру боевикам для вербовки, обучения и инструктажа детей, которых принуждают к боевым действиям, проводимым по приказу КСИР», — приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Bonyad Taavon Basij — полувоенная группировка, сформированная после революции 1979 г. Она является одним из основных органов внутренней безопасности иранского режима, говорится на сайте минфина США. Эта группировка имеет филиалы в каждой провинции и в каждом иранском городе. По мнению американского ведомства, после обучения военному делу иранских детей отправляют в Сирию для поддержки режима сирийского президента Башара Асада.

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Экономика
Новости

Минтранс предложит пять проектов компаниям из «списка Белоусова»

Ведомости
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Минтранс России предложит пять инвестиционных проектов в транспортной сфере для софинансирования компаниям из «списка Белоусова». Об этом рассказал министр транспорта Евгений Дитрих на выставке «Дорога 2018», передает «Интерфакс».

По словам министра, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин «в плотном контакте» с министерством. У Шохина запланирована «серия встреч ведомств с инвесторами на его площадке... мы тоже в этой серии предусмотрены». Минтранс отобрал пять проектов и хочет их предложить, добавил Дитрих. «Это скоростная автомобильная дорога Москва – Казань, это проект по узким местам на железной дороге, это проект ВСМ – после того как он будет дополнительно обсчитан и по нему будет подготовлено дополнительное необходимое обоснование, это проект по морским портам... и проекты терминалов для аэродромов», – перечислил министр.

По его словам, Минтранс готов предложить инвесторам «помимо тех 350–370 млн т дополнительных портовых мощностей сделать больше», так как они заинтересованы в этом.

Дитрих отметил, что перечисленные им проекты включены в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 г.

Ранее чиновники подготовили для бизнеса список социально важных проектов. В предварительный перечень РСПП и Минфина были включены 394 проекта стоимостью более 11,5 трлн руб. Их обсуждение началось после появления письма помощника президента Андрея Белоусова об увеличении налоговой нагрузки на бизнес. Правительство выступило против и предложило бизнесу альтернативу – помочь выполнить указ президента увеличить инвестиции до 25% ВВП. Участвующие в обсуждении компании (среди них – НЛМК, «Северсталь», «Ростелеком», «Металлоинвест», «Новатэк», «Мечел», «Сибур» и т. д.) в начале сентября представили свой список проектов. Реакция властей пока неизвестна, говорили в конце сентября «Ведомостям» сотрудники нескольких из этих компаний.

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Авто
Новости

Власти Германии оштрафовали Audi на 800 млн евро за дизельгейт

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Компания Audi оштрафована на 800 млн евро ($927,1 млн) за манипуляции с показателями выбросов дизельных двигателей V6 и V8. Штраф наложен прокуратурой Мюнхена.

Audi согласилась с наказанием и не будет подавать апелляцию, говорится в заявлении компании. Таким образом, автопроизводитель признает ответственность за нарушения, отмечает Reuters. Audi разработала и продавала дизельные автомобили, оснащенные программой, занижающей показатели вредных выбросов во время тестирования.

Компания сообщила, что штраф повлияет на ее годовые финансовые показатели. «Учитывая специфические обстоятельства, Audi Group значительно ухудшит основные показатели эффективности, которые прогнозировались на 2018 финансовой год», – говорится в заявлении. Volkswagen Group, которой принадлежит Audi, также предупредила, что будут затронуты ее финансовые показатели.

Аналитическая компания Evercore ISI считает, что Audi в состоянии заплатить штраф, и рассматривает его как «позитивный» для VW Group, позволяя устранить очередную неопределенность после дизельного скандала, передает Automotive News Europe. Аналитики отметили, что VW по-прежнему грозят иски акционеров на 8,2 млрд евро, разбирательство по которым может «продлиться годы».

В начале октября Volkswagen расторгла контракт с гендиректором Audi Рупертом Штадлером, который арестован по подозрению в причастности к манипуляциям с выбросами дизелей. Обязанности гендиректора временно исполняет руководитель компании по продажам и маркетингу Абрахам Схот.

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Бизнес
Новости

Суд арестовал бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро»

Ведомости
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Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро» Михаила Котова, обвиняемого в растрате в особо крупном размере и в злоупотреблении полномочиями. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).

В результате действий Котова было растрачено имущество авиакомпании на сумму свыше 1 млрд руб., говорится в сообщении СКР. Там же уточняется, что он сфальсифицировал ряд документов с целью сокрытия «корыстных преступлений», совершенных в соучастии с бывшим гендиректором «Трансаэро» Александром Бурдиным.

«Трансаэро» прекратила полеты осенью 2015 г. До этого она была второй в России по годовому пассажирообороту после «Аэрофлота». В декабре 2015 г. гендиректором «Трансаэро» был назначен Александр Бурдин, Котов стал арбитражным управляющим. Последний в прошлом году говорил о том, что обнаружил признаки преднамеренного банкротства «Трансаэро».

10 лучших авиакомпаний мира по версии Skytrax

Политика
Новости

Пашинян объявил об уходе с поста премьера Армении

Ведомости
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Премьер-министр Армении Никола Пашинян принял решение уйти в отставку для роспуска парламента и проведения досрочных выборов, передает информагентство Armenpress.

«Как я уже сказал, сегодня я уволился из кабинета премьер-министра республики Армения», – заявил Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.

Он добавил, что будет исполнять обязанности главы кабмина до выборов. По его словам, он подал в отставку для того, чтобы «положить конец ненасильственной революции, которую мы совершили вместе с проведением быстрых парламентских выборов и возвращением всей власти народу». Премьер-министр рассказал о дорожной карте по проведению парламентских выборов.

«После моей отставки президент республики должен принять отставку правительства», – сказал он. После этого в ближайшие 14 дней Национальное собрание должно быть распущено. Внеочередные парламентские выборы должны быть назначены президентом, добавил он. «Я продолжу быть гарантом победы народа, и, если вы проголосуете за политическую власть на декабрьских выборах, я буду избран премьер-министром», – сказал Пашинян.

Ранее в интервью France France TV Пашинян сообщил о планах уйти в отставку. Об этом он собирался объявить 16 октября. Внеочередные выборы должны состояться 9-10 декабря, говорил он.

Политический конфликт в Армении стал набирать новую силу после того, как Пашинян объявил о необходимости провести досрочные парламентские выборы. Согласно конституции Армении парламент может быть распущен только в случае отставки премьера, а также если депутаты на двух заседаниях не смогут избрать нового главу правительства. Бывшая правящая Республиканская партия, сохранившая большинство в законодательном органе, совместно с партиями «Процветающая Армения», блок «Царукян» и «Дашнакцутюн» приняли закон, затрудняющий роспуск парламента. Из-за этого Пашинян 2 октября организовал акцию протеста.

В начале октября президент Армении Армен Саркисян по представлению премьера отправил в отставку шесть министров. Как ранее пояснил премьер, причиной отставки министров стала позиция выдвинувших их партий, затрудняющая проведение досрочных парламентских выборов.

Политика
Новости

Генштаб Украины удалил информацию о гибели летчика США при крушении Су-27

Ведомости
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Генштаб вооруженных сил Украины удалил размещенную на официальной странице ведомства в Facebook информацию о гибели американского военнослужащего при крушении Су-27. Пилоты украинского истребителя Су-27, разбившегося в Винницкой области, погибли, говорится в сообщении. Имена и гражданство погибших не уточняются.

Один из пользователей, прокомментировавших информацию о крушении Су-27, обратил внимание на то, что сообщение генштаба изначально было другим. «С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один – военнослужащий Воздушных сил Вооруженных сил Украины, второй – военнослужащий Воздушных сил национальной гвардии США», – говорилось в первоначальной версии сообщения.

Представитель Минобороны Украины Богдан Сеник заявил, что не располагает информацией о том, был ли американский пилот на борту Су-27. «На данный момент у нас такой информации нет», – заявил он в эфире телеканала «112 Украина» (цитата по «РИА Новости»).

Самолет Су-27 упал в районе села Уланов во время выполнения учебно-боевого полета. Крушение Су-27 произошло приблизительно в 17 часов. Инцидент произошел во время учений «Чистое небо – 2018», которые начались 8 октября в Хмельницкой области. По данным информагентства УНИАН, в учениях принимают участие восемь стран – США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния.

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