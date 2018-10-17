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Букеровскую премию присудили писательнице Анне Бернс из Северной Ирландии

Лауреатом международной Букеровской премии (Man Booker Prize) 2018 года стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс за роман «Молочник» (Milkman), объявило жюри самой престижной премии англоязычной литературы в Лондоне.

Роман написан от лица 18-летней девушки, живущей в 1970-х годах в разгар этнополитического конфликта в Северной Ирландии, «которая вынуждена вступить в отношения с женатым мужчиной со связями в полувоенной группировке», — пишет The New York Times. «Жюри отметило особый черный юмор Бернс в описании кошмаров клановости, государственного терроризма, социальной обособленности и переплетения сексуального подавления с политическим», — отмечает газета.

В книге нет ни одного имени — сама Бернс говорила в интервью, что с ними текст «не работал». Титульный персонаж «Молочник» преследует главную героиню среди насилия, взрывов и бунтов в Северной Ирландии. «Никто из нас никогда не читал ничего подобного. Это история жестокости, сексуальных посягательств и сопротивления, переплетенная с едким юмором», — заявил председатель жюри, суринамский писатель и философ Кваме Энтони Аппиа.

В июне премия «Золотой букер» была присуждена канадскому писателю Майклу Ондатже за роман «Английский пациент». Он был признан лучшей работой из числа лауреатов Букеровской премии по литературе за 50 лет.

В 2017 году Букеровская премия была впервые в истории присуждена польской писательнице Ольге Токарчук за роман «Бегуны» (Flights, Bieguni). Она разделила престижную награду с переводчицей на английский язык Дженнифер Крофт.

Денежный эквивалент премии – 50 000 фунтов стерлингов.