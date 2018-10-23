Умер один из основателей модного дома Benetton

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Советник президента США не видит возможностей сохранения Договора о РСМД

США не видят условий для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом по итогам переговоров в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым заявил в интервью «Коммерсанту» советник президента США Джон Болтон. Отвечая на вопрос о том, может ли Россия что-то сделать для того, чтобы Вашингтон передумал выходить из договора, он заявил: «Если бы Россия ликвидировала все свое вооружение, созданное в нарушение этого договора, и если бы Китай сделал то же самое, ситуация была бы иной. Но я думаю, что вероятность этого нулевая».

Болтон уточнил, что «только две страны в мире связаны Договором о РСМД, и одна нарушает его». Однако Россия не признает нарушений, а «вернуть к выполнению договоренностей кого-то, кто не считает, что что-то нарушает» невозможно. Вашингтон также отвергает обвинения Москвы в нарушении договора.

США обеспокоены политикой Китая и Ирана и КНДР, которые не связаны договором и не обязаны соблюдать его условия. В Пентагоне считают, что до половины китайских баллистических ракет противоречили бы условиям соглашения. Именно поэтому шансов на преобразование договора в многосторонний формат практически нет, хотя эта тема и обсуждалась еще в 2001-2004 гг. «Возможно, если бы мы тогда, на достаточно раннем этапе, предприняли какие-то действия, то это было бы возможно. Но сейчас, например, от трети до половины от общего числа китайских баллистических ракет не соответствуют Договору о РСМД. И предполагать, что они (власти Китая – ред.) уничтожат, возможно, больше половины своих баллистических ракет — это просто нереалистично».

Договор РСМД был заключен СССР и США в 1987 г. Он налагает запрет на разработку, испытания и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км. Вашингтон считает, что Россия в нарушении договора испытала и развернула крылатую ракету 9М729 дальностью свыше 500 км. Российский МИД заявлял, что эта ракета не имеет запрещенной дальности и не испытывалась на нее. Москва отмечает, что производимые США баллистические ракеты-мишени, не соответствующих договору, как и ударные беспилотники большой дальности, а также разворачиваемые Румынии установки для ракет ПРО, которые могут использоваться и для крылатых ракет «земля – земля».