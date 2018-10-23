Новости
Стиль жизни
Новости

Умер один из основателей модного дома Benetton

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Италии на 78 году жизни умер один из основаелей модного дома и группы компаний Benetton Джильберто Бенеттон. Об этом сообщает агентство ANSA.

По его данным, Бенеттон серьезно болел и был госпитализирован несколько дней назад в итальянском городе Тревизо из-за воспаления легких.

Джильберто Бенеттон был, в частности, вице-президентом Edizione — финансовой компании, подконтрольной семье Бенеттон, председателем совета директоров кейтеринговой компании Autogrill, членом совета директоров инвестбанка Mediobanca и компании-владельца оператора итальянских автодорог Atlantia.

Он родился в 1941 г. и вместе с сестрой Джулианой и двумя братьями Лучиано и Карло был одним из основателей в 1965 г. компании Benetton. Карло Бенеттон умер в возрасте 74 лет в июле этого года.

Все четыре члена семьи Бенеттон заняли 652 место в списке миллиардеров Forbes. В итальянском рейтинге они заняли с 11 по 15 место. Cостояние каждого, по данным издания, — $3,5 млрд.

Политика
Новости

Советник президента США не видит возможностей сохранения Договора о РСМД

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

США не видят условий для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом по итогам переговоров в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым заявил в интервью «Коммерсанту» советник президента США Джон Болтон. Отвечая на вопрос о том, может ли Россия что-то сделать для того, чтобы Вашингтон передумал выходить из договора, он заявил: «Если бы Россия ликвидировала все свое вооружение, созданное в нарушение этого договора, и если бы Китай сделал то же самое, ситуация была бы иной. Но я думаю, что вероятность этого нулевая».

Болтон уточнил, что «только две страны в мире связаны Договором о РСМД, и одна нарушает его». Однако Россия не признает нарушений, а «вернуть к выполнению договоренностей кого-то, кто не считает, что что-то нарушает» невозможно. Вашингтон также отвергает обвинения Москвы в нарушении договора.

США обеспокоены политикой Китая и Ирана и КНДР, которые не связаны договором и не обязаны соблюдать его условия. В Пентагоне считают, что до половины китайских баллистических ракет противоречили бы условиям соглашения. Именно поэтому шансов на преобразование договора в многосторонний формат практически нет, хотя эта тема и обсуждалась еще в 2001-2004 гг. «Возможно, если бы мы тогда, на достаточно раннем этапе, предприняли какие-то действия, то это было бы возможно. Но сейчас, например, от трети до половины от общего числа китайских баллистических ракет не соответствуют Договору о РСМД. И предполагать, что они (власти Китая – ред.) уничтожат, возможно, больше половины своих баллистических ракет — это просто нереалистично».

Договор РСМД был заключен СССР и США в 1987 г. Он налагает запрет на разработку, испытания и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км. Вашингтон считает, что Россия в нарушении договора испытала и развернула крылатую ракету 9М729 дальностью свыше 500 км. Российский МИД заявлял, что эта ракета не имеет запрещенной дальности и не испытывалась на нее. Москва отмечает, что производимые США баллистические ракеты-мишени, не соответствующих договору, как и ударные беспилотники большой дальности, а также разворачиваемые Румынии установки для ракет ПРО, которые могут использоваться и для крылатых ракет «земля – земля».

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

«Коммерсантъ»: долю Магомедова в «Трансконтейнере» получат два покупателя

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

FESCO (треть принадлежит группе «Сумма» Зиявудина Магомедова) 23 октября должна закрыть сделку по продаже 25,07% железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

По их словам, банк ВТБ — основной кредитор компании — выкупает не полностью блокпакет, а 24,08%. Еще 0,3%, утверждают собеседники издания, приобретает частный инвестор. Им станут структуры Романа Абрамовича и Александра Абрамова, говорит один из источников. При этом, рассказали собеседники, ВТБ заключает форвард на акции и основным претендентом на них также считаются эти бизнесмены.

Компании эту информацию до завершения сделки не комментируют, пишет «Коммерсантъ».

Цена сделки рыночная, сообщили источники газеты. Стоимость приобретаемого пакета ВТБ — порядка 15,5 млрд руб., около 190 млн руб. — доля в 0,3%, следует из данных Московской биржи.

15 октября председатель совета директоров FESCO Лейла Маммедзаде рассказала, что компания находится в финальной стадии переговоров по продаже доли в «Трансконтейнере». На следующий день РБК писало, что пакет перейдет ВТБ за долги, после чего банк продаст его стратегическому инвестору.

Основными претендентами на долю издание называло «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова и UCL Владимира Лисина. «Енисей капитал» в 2017 г. приобрел 24,5% «Трансконтейнера» и заявлял о намерении увеличить свой пакет.

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед с марта находятся под арестом в Москве. Они обвиняются в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера

Бизнес
Новости

СМИ узнали о переговорах производителей с сетями о повышении цен на хлеб

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Крупные красноярские производители хлеба ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб» (производят 20 тонн продукции в сутки) предупредили торговые сети об увеличении отпускных цен на весь ассортимент в среднем на 8-12%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма предприятий.

«Ярхлеб» объяснил необходимость повышения цен ростом минимального размера оплаты труда на 20% с мая, увеличением налоговых отчислений, ростов цен на муку, бензин, упаковку, пищевые ингредиенты и девальвацией рубля. Исполнительный директор «Дихлеба» Евгений Демидов основной причиной изменения цен назвал рост цен на зерно.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» (профессиональный союз производителей и поставщиков продуктов питания) Дмитрий Востриков рассказал «Коммерсанту», что российские пекари ведут переговоры с поставщиками об увеличение отпускных цен с августа 2018 г. По его словам, некоторые предприятия Центральной России уже направили сетям новые прейскуранты на продукцию. Названия этих предприятий он не сообщил. 

Один из производителей в Челябинской области отметил, что после рост стоимости муки за последние полгода дважды повышал цены на 3-4%. ООО «Ванта» из Волгодонска рассказало, что подняло отпускные цены на весь ассортимент с 1 октября, в ближайшее время повышать их не планирует. Увеличило с октября отпускные цены на 5% и ООО «Хлебокомбинат “Шахтинский”», сообщил представитель предприятия.

По мнению участников рынка, пишет «Коммерсант», с 1 ноября стоит ожидать плавного повышения стоимости хлеба. Один из собеседников издания отметил, что сдерживать цены на хлеб станет труднее из-за дополнительных расходов, связанных с началом отопительного периода.

Источник газеты на рынке говорит, что переговоры о повышении закупочных цен на хлеб производители ведут со всеми крупными сетями. X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», Metro, а также Ассоциации компаний розничной торговли не ответили на вопросы «Коммерсанта». Представитель Auchan отказался от комментариев.

Гендиректор сибирской ГК «Командор» (сети «Командор», «Аллея», «Хороший») подтвердил, что получил письма от хлебозаводов. Он сказал, что принимать новые цены пока не согласился и что пока ведет переговоры с поставщиками. Также не принял повышения цен сибирский ритейлер «Красный Яр». «Ведем переговоры с производителями, выясняем причины резкого роста цен», — сказал директор по маркетингу компании Виктор Бахов. 

В Минсельхозе отметили, что в последние годы из-за хорошего урожая зерна темпы роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия снижались. В ведомстве подчеркнули, что вопрос находится на постоянном контроле, мониторинг ситуации ведется еженедельно.

О том, что к октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10%, писала в начале сентября газета «Известия» со ссылкой на участников рынка — зерновые компании и производителей продукции. В тот же день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что рассматривается возможность выдать предупреждения из-за заявлений о возможном росте цен на хлеб.

Политика
Новости

Трамп выступил за включение Китая в договор о РСМД

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Китай должен быть включен в договор о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Китай не включен в соглашение. Он должен быть включен», — подчеркнул Трамп.

По его словам, Россия «не следовала ни духу, ни положениям соглашения». На вопрос о том, обсуждал ли он этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, Трамп ответил: «Нет, не обсуждал. Не обсуждал. <...> Мне не за чем говорить с ним. И я не должен. Я расторгаю соглашение, поскольу они [Россия] нарушили его. Я расторгаю соглашение».

21 октября Трамп объявил о том, что США выйдут из советско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Кремле заявили, что такие шаги, если они будут предприняты, «в реальности сделают мир более опасным».

22 октября с двухдневным визитом в Россию прибыл советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым.

Политика
Новости

Работавший с Кудриным и Грефом чиновник перешел из Минобороны в Счетную палату

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Счетную палату перешел Алексей Каульбарс, занимавший должность начальника департамента экономического анализа и прогнозирования Минобороны. Об этом «Коммерсанту» сообщил источник, близкий к оборонному ведомству. Ранее Каульбарс работал с Алексеем Кудриным и Германом Грефом.

Как рассказал собеседник издания, приказ об увольнении Каульбарса уже подписал министр обороны Сергей Шойгу и в понедельник, 22 октября, чиновник вышел на новое место работы. Он возглавил департамент по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области оборота федерального имущества, средств резервных фондов федерального бюджета, а также комплексного анализа эффективности функционирования федеральной контрактной системы.

Информацию о назначении официального подтвердила Счетная палата. На сайте Минобороны врио руководителя департамента, который возглавлял Каульбарс, значится его бывший заместитель — Андрей Ткаченко.

По словам собеседника «Коммерсанта», Каульбарса в Счетную палату пригласил Кудрин. Каульбарс был помощником Кудрина, когда последний был вице-премьером и министром финансов; с 2009 г. Каульбарс занимал должность директора департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа Минфина. До этого он работал у Германа Грефа в министерстве экономического развития и торговли, в частности 2003-2004 г. был его первый заместителем.

В Минобороны Каульбарс начал работать в августе 2012 г. Сначала он был советником министра обороны Анатолия Сердюкова, а в 2013 г., уже при Сергее Шойгу, возглавил департамент. На этой должности он занимался оценкой экономических последствий решений по всему спектру деятельности вооруженных сил. Как отметил один из источников «Коммерсанта», претензий к работе Каульбарса у руководства министерства не было, с поставленными задачами он и его подчиненные справлялись.

По данным «Коммерсанта», Каульбарс может рассчитывать на повышение — при успешном выполнении обязанностей его кандидатура может быть представлена к выдвижению на пост аудитора Счетной палаты. 

Политика
Новости

Советник Трампа раскрыл содержание переговоров с Лавровым и Патрушевым

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, о чем шла речь на сегодняшних встречах в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

Болтон подтвердил, что сделал «очень серьезные заявления» в ходе «плотных дискуссий» относительно Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), о выходе из которого Трамп заявил в минувшие выходные. Тем не менее консультации будут продолжены.

По оценке Болтона, в современном мире такой договор должен включать не только Россию и США, но и Китай с Северной Кореей, поэтому следующим шагом будут «консультации с нашими друзьями в Европе и в Азии». «США считают, что в целом только две страны не смогут решить эту проблему полностью, и проект (экс-президента США Барака) Обамы заключался в том, что российские нарушения договора – это только одна из частей того процесса, который требует пересмотра», – отметил он.

«Будет много дипломатии в ближайшие месяцы», — отметил Болтон.

С Патрушевым обсуждался договор о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3, рассказал Болтон. «Мы обсуждали различные варианты нового договора по СНВ, но американское правительство пока еще не выработало своей позиции. Мы готовы вести переговоры, вот пока сейчас есть время для этого процесса. Мы понимаем российскую позицию сейчас лучше и хотим еще ее уточнить, видеть ее детали... Договор действует до 2021 г., поэтому у нас еще есть много времени», – констатировал американский дипломат.

Российская сторона сегодня сообщала, что на встрече с Болтоном обсуждались судьба договора о РСМД, договор о нераспространении ядерного оружия и конвенция о запрещении химоружия.

Договор РСМД был подписан СССР и США в 1987 г. Он запрещает разработку, испытания и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км. По нему с советской стороны были уничтожены ракеты СС-20 («Пионер»), СС-23 («Ока»), с американской – «Першинг-2» и крылатые ракеты.

США обвиняют Россию в нарушении договора с 2014 г.: Россия, по их данным, испытала и развернула крылатую ракету 9М729 дальностью свыше 500 км. В сентябре 2018 г. МИД России заявил, что ракета с таким индексом не имеет запрещенной дальности и не испытывалась на нее. Россия считает, что США производят нарушающие договор РСМД баллистические ракеты-мишени, имеют на вооружении ударные беспилотники большой дальности, также подпадающие под букву договора, и развертывают в Румынии для ракет ПРО установки, которые могут использоваться для крылатых ракет «земля – земля». Двусторонние консультации в 2017 г. результата не дали. В законе о военном бюджете на 2019 г. конгресс обвинил Россию в нарушении этого договора и выделил средства на разработку крылатой ракеты средней дальности наземного базирования.

Выбор редактора
Политика
Новости

Страны – кандидаты на вступление в ЕС поддержали санкции против России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Страны – кандидаты на вступление в Евросоюз Албания и Черногория, а также член Европейского экономического пространства Норвегия поддержали санкции против России. Они подписали декларацию о согласовании ограничительных мер «в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Совета ЕС. «ЕС принимает к сведению эту позицию и приветствует ее», – заявили представители Евросовета.

В сентябре Совет ЕС объявил, что продлил на полгода санкции в отношении 155 граждан и 44 организаций из-за действий, подрывающих независимость Украины. Ограничения включают в себя замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе, а также полный запрет для граждан на въезд в страны ЕС.

Первые санкции были введены в марте 2014 г. в связи с действиями российских военных в Крыму и обострением ситуации на востоке Украины. В первый ограничительный список вошел 21 человек, в частности несколько депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, командующие Южным и Западным военными округами и Черноморским флотом, а также представители руководства Крыма.

Политика
Новости

Советник Трампа встретился с Патрушевым и Лавровым накануне переговоров в Кремле

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон начал двухдневный визит в Россию. В понедельник он встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В пресс-службе совета безопасности назвали переговоры Патрушева и Болтона конструктивными, сообщает «Интерфакс». Чиновники договорились продолжить диалог между Москвой и Вашингтоном по стратегическим вопросам безопасности.

Встреча с Лавровым прошла в формате рабочего ужина, сообщила на своей странице в Facebook официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее Лавров заявил, что политики намерены обсудить дальнейшую судьбу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

В воскресенье президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из советско-американского договора о РСМД. Правительство США обвиняет Россию в нарушении договора с 2014 г. По данным американской разведки, российские военные испытали и развернули крылатую ракету 9М729 дальностью свыше 500 км.

Во вторник, 23 октября, с Джоном Болтоном встретится президент России Владимир Путин. Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что в ходе переговоров также будет подниматься вопрос о возможном выходе США из РСМД.

Политика
Новости

Власти Украины рассмотрят вопрос о переименовании Крыма

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На Украине подготовлены поправки в Конституцию о переименовании Автономной республики Крым. Об этом 22 октября сообщил депутат Верховной рады Рефат Чубаров, сообщает местное издание УНИАН. По словам политика, предложения сначала рассмотрит конституционная комиссия, а затем украинский парламент.

Рабочая группа, занимающаяся разработкой проекта, сузила список названий до «Крымская автономия» и «Крымско-татарская автономия». Представительный орган республики планируют назвать «советом автономии».

Конституционная комиссия Украины решила создать рабочую группу по вопросам Автономной республики Крым в мае прошлого года. Незадолго до этого президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости начать процесс внесения изменений и дополнений в 10 раздел Конституции Украины о состоянии полуострова.

В пятницу, 19 октября, президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что России необходимо установить дружественные отношения с Украиной. Он также подчеркнул, что «сегодняшняя ситуация – это результат неконституционного вооруженного захвата власти на Украине и Европа в этом виновата, потому что поддержала этот переворот».

Крымский полуостров вошел в состав России в 2014 г. и получил название Республика Крым. По данным общенационального опроса населения Украины, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова, 42% граждан считают, что в долгосрочной перспективе бывшая автономия может вернуться в состав Украины.

Финансы
Новости

Курс доллара ненадолго опустился до 65 рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Курс доллара в понедельник 22 октября около 18.15 мск впервые с начала октября опустился до 65 руб. за доллар, но не удержался на этом уровне. К 19.00 мск единица американской валюты стоила уже 65,27 руб. Официальный курс ЦБ с 23 октября — 65,3065 руб. за доллар.

Рост рубля к доллару на вечерних торгах в понедельник объясняется подготовкой компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам октября. В четверг, 25 октября, в бюджет будут перечислены выплаты по НДПИ, НДС и акцизам, в понедельник, 29 октября, — налог на прибыль общим объемом, по оценке Reuters, порядка 2,2 трлн руб.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Не платящих налоги самозанятых хотят штрафовать на весь их доход

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Самозанятых, не зарегистрировавшихся в этом качестве и не платящих налоги, могут начать штрафовать на весь полученный доход. Об этом сказал сегодня в Госдуме председатель бюджетного комитета Андрей Макаров. «Мы предлагаем, что в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил», — цитирует его «Интерфакс». «Могу сказать одно: это будет», — подчеркнул Макаров, но никаких деталей не привел.

В этом году Минфин объявил параметры нового налогового режима для самозанятых: они должны будут платить налоги по ставке 4% с дохода от реализации физлицам и 6% — компаниям. Из них 1,5 п. п. пойдут в Фонд обязательного медицинского страхования, в Пенсионный фонд направлять взносы человек может по собственному желанию. Он должен выбрать: ничего не платить и получать в будущем минимальную социальную пенсию (в 2018 г. – 5180 руб.) или отчислять взносы, получая базовую пенсию. Пороговое значение дохода, при котором можно использовать этот режим, — 2,4 млн руб. в год (200 000 руб. в месяц).

Во II квартале в неформальном секторе трудилось больше 14,6 млн человек (или 20,3% всех занятых россиян), следует из данных Росстата.

25 октября Госдума рассмотрит в первом чтении проект законопроектов о профессиональном доходе. Эксперимент с налогообложением самозанятых планируется начать в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане с 1 января 2019 г.

О штрафе за сокрытие налогов вплоть до размера выручки ранее говорил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин в сентябрьском интервью ТАСС. По его словам, в течение года это наказание действовать не будет – ФНС дает переходный период посмотреть, как это будет работать.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото