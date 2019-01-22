Объявлены номинанты на премию «Оскар»

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ЦБ назвал необходимую на поддержку Московского индустриального банка сумму

Центробанк готов выделить 77 млрд руб. в виде кредитов на поддержку санируемого Московского индустриального банка (МИнБ), сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев (его слова передал «Интерфакс»).

«В плане участия мы зарезервировали сумму финансовой поддержки банка, сейчас это 77 млрд руб. в виде кредитов на ликвидность по ключевой ставке», – сказал Поздышев. Он отметил, что эти деньги являются возвратными, и ,как и в предыдущих случаях финансового оздоровления банков, часть займов на поддержку ликвидности может вернуться в капитал.

По данным ЦБ, МИнБ был операционно убыточен последние четыре года, накопленные убытки составляют примерно половину капитала – не менее 13 млрд руб. Он обратил внимание, что банк учел как доход в отчетности по МСФО процентные доходы в 21 млрд руб., которые навряд ли будут получены.

МИнБ был сконцентрирован на кредитовании юрлиц – из общего кредитного портфеля в 216 млрд руб. на кредиты компаниям приходится 183 млрд руб., на займы физлицам – 16 млрд руб. Причем к проблемным и потенциально проблемным кредитам юрлицам, по словам Поздышева, можно отнести займы на 123 млрд руб.

«Каких-либо схемных или криминальных историй вывода средств в кредитовании юридических лиц» ЦБ за банком не выявил, отметил Поздышев.

По словам зампреда ЦБ, санация МИнБ продлится не менее полугода. Этот банк не является системно значимым, но он крупный и важный для отдельных регионов, заметил Поздышев.

Во вторник ЦБ забрал МИнБ на санацию через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора. ЦБ объяснил, что МИнБ не смог самостоятельно преодолеть финансовые трудности последних нескольких лет. Проблемы возникли из-за того, что банк активно финансировал «неэффективные инвестиционные проекты в области строительства, промышленности и операции с недвижимостью». Поэтому значительная часть его активов перестала быть ликвидной и приносить доход, что привело к резкому снижению капитала банка.

МИнБ занимает 33-е место по размеру активов, на 1 января 2019 г. они составляли 320 млрд руб. У банка более 1,5 млн клиентов – физических лиц и более 70 000 корпоративных клиентов, говорится на его сайте. ЦБ оценил размер «дыры» в капитале банка от 60 до 100 млрд руб. После начала санации банк продолжит свою работу в обычном режиме.