Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Жюри Американской киноакадемии объявило полный список номинантов на получение «Оскара-2019». Трансляция велась в Youtube-канале премии.
На «Оскар» в номинации «лучший фильм года» претендуют восемь картин: «Рома», «Звезда родилась», «Зеленая книга», «Фаворитка», «Черный клановец», «Власть», «Черная пантера» и «Богемская рапсодия». Премию в категории лучший режиссер могут получить Альфонсо Куарон («Рома»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Спайк Ли («Черный клановец»), Йоргос Лантимос («Фаворитка»), Адам МакКей («Власть») или Павел Павликовский («Холодная война»).
В номинации «лучшая мужская роль» представлены Кристиан Бэйл («Власть»), Рами Малек («Богемская рапсодия»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Вигго Мортенсен («Зеленая книга») и Виллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»). На премию за «лучшую женскую роль» претендуют пять актрис: Гленн Клоуз («Жена»), Леди Гага («Звезда родилась»), Оливия Колман («Фаворитка»), Ялица Апарисио («Рома») и Мелисса МакКарти («Сможете ли вы меня простить?»).
В прошлом году «Оскар» в номинации «лучший фильм» получила картина «Форма воды», которую снял Гильермо дель Торо. Фильм рассказывает об истории любви немой уборщицы, работающей в американской секретной лаборатории, и человека-амфибии. Он претендовал на 13 номинаций. Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева был номинирован на премию как лучшая картина на иностранном языке, но награду не получил.
91-я церемония вручения наград пройдет в Лос-Анджелесе 24 февраля.