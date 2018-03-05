Главного «Оскара» получила сказка «Форма воды»

Главный «Оскар» достался фильму Гильермо дель Торо «Форма воды» Jordan Strauss / Invision/AP

В прогнозах, сделанных сразу после объявления номинантов на призы Американской киноакадемии, «Ведомости» ошиблись дважды. Во-первых, «Нелюбовь» проиграла не ливанскому, а чилийскому фильму. А во-вторых, главный «Оскар» все-таки достался сказке Гильермо дель Торо «Форма воды», а не драме Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В остальном прогнозы сбылись.

Начнем с наших. Не стоит так уж расстраиваться за «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Вместе с ней в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» проиграли не абы кто, а лауреаты Каннского и Берлинского кинофестивалей – саркастически-рефлексивный «Квадрат» Рубена Эстлунда и тонкая картина Ильдико Эньеди «О теле и душе». Жесткая, похожая на судебно-медицинскую экспертизу «Нелюбовь» вряд ли имела больше шансов, чем более масштабный и метафоричный предыдущий фильм Звягинцева «Левиафан», тоже номинировавшийся на приз Американской киноакадемии и оставшийся без награды. Выигрышными выглядели позиции ливанской судебной драмы «Оскорбление» (Ближний Восток, межэтнические и межконфессиональные противоречия), но академиков растрогала чилийская «Фантастическая женщина» – история женщины-трансгендера, последней любви немолодого бизнесмена, после его смерти вынужденной отстаивать свои права. Россия, однако, прозвучала в другой номинации – лучшим полнометражным документальным фильмом стал «Икар», расследование допингового скандала в российском спорте.

Противостояние двух главных фаворитов закончилось в пользу «Формы воды». «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» предсказуемо выиграли в двух актерских номинациях: лучшей актрисой в главной роли стала Фрэнсис Макдорманд, лучшим актером второго плана – Сэм Рокуэлл. Но на этом «Оскары» закончились – «Три билборда» не получили даже приза за оригинальный сценарий, уступив его триллеру Джордана Пила «Прочь».

Сказка о политкорректности «Форма воды» – история любви ихтиандра и русалочки, разыгранная в зеленоватой болотной гамме и игрушечных интерьерах 1950-х, – завоевала четыре награды: за лучший фильм года, музыку Александра Депла, дизайн и режиссерскую работу (в победе Гильермо дель Торо не осталось сомнений после присуждения приза Гильдии режиссеров 3 февраля). Победа «Формы воды» подтвердила еще одно правило – главный «Оскар» чаще всего получает фильм, отмеченный наградой Гильдии продюсеров (хотя исключения бывают).

Но в условном наборе призов «за красоту» с фильмом дель Торо все-таки поспорил не попавший в основные номинации фантастический фильм Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049» – он выиграл «Оскары» за визуальные эффекты и операторскую работу (Роджер Дикинс). А картина Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить» удостоилась утешительной награды за костюмы, более чем уместной для фильма о кутюрье.

«Темные времена» получили не только всеми предсказанный «Оскар» за главную мужскую роль, но и статуэтку за грим и прически: превращение Гэри Олдмена в Уинстона Черчилля и в самом деле нельзя не признать впечатляющим.

Номинация «Лучшая женская роль второго плана» также обошлась без сюрпризов: статуэтку выиграла Эллисон Дженни из спортивной драмы «Тоня против всех».

Как и «Лучший анимационный фильм»: мало кто сомневался в победе пиксаровской «Тайны Коко». Она же получила награду за лучшую песню.

Эффектная военная драма Кристофера Нолана «Дюнкерк» обошла всех в технических номинациях: «Лучший монтаж звука», «Лучшее сведение звука», а главное, «Лучший монтаж» – по фильму и в самом деле можно буквально сверять часы.

В сценарии 90-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии повторился прошлогодний ход – единение с простой публикой. Только если в 2017 г. в зал привели людей с улицы, то сейчас звезды метнулись в соседний кинотеатр за снэками. А победителя в главной номинации опять объявили Фэй Данауэй и Уоррен Битти, в прошлом году перепутавшие конверты и назвавшие не того лауреата. На этот раз обошлось без конфуза. Разумеется, прозвучала и главная тема сезона: еще на этапе подготовки организаторы рассказали, что «Оскар-2018» не сможет обойти вниманием выступления звезд против сексуальных домогательств, насилия и гендерной дискриминации. «Конечно, движение #MeToo и Time’s Up повлияло и на сами фильмы, и на сценарий церемонии, и на всех участников», – уточнили продюсеры церемонии Майкл де Лука и Дженнифер Тодд изданию Vanity Fair. Например, заранее было известно, что изменится традиционная процедура объявления лучшей исполнительницы главной женской роли. Обычно эту награду вручал прошлогодний обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль. Но Кейси Аффлек, получивший в прошлом году «Оскара» за роль в фильме «Манчестер у моря», не присутствовал на церемонии из-за обвинений в домогательствах. К теме домогательств несколько раз обращался и ведущий церемонии Джимми Киммел, во вступительной речи подчеркнувший, что все победители в благодарственных речах могут говорить о важных вещах.

Сам он почему-то больше всего шутил про марихуану.

Сюрпризы и победители «Оскара»