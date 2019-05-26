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Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос.Дети»

Финалистка шестого сезона «Голос.Дети» Микелла Абрамова — дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова — впервые прокомментировала итоги шоу. В сообщении в Instagram она поблагодарила своих друзей и подписчиков за то, что они поддерживали и голосовали за нее, «Первый канал», а также организаторов и наставников проекта.

«Моя мечта — выйти на Сцену и быть частью этого супер-проекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!» — написала Абрамова. Она также поздравила всех финалистов проекта с победой.

Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона «Голос.Дети» по итогам зрительского голосования в финале, который прошел 26 апреля. Однако на следующий день «Первый канал» объявил, что проверит результаты, поскольку обнаружил в них «некоторые аномальности». Привлеченная к проверке компания Group-IB выявила накрутку голосов в пользу Микеллы. В итоге результаты финала были аннулированы.

В пятницу, 24 мая, состоялся специальный выпуск шоу «Голос.Дети», в котором Абрамова отказалась принимать участие. Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст в финале спецвыпуска прокомментировал проведенное расследование, заявив, что не знает, кто и с какой целью оказывал давление на голосование. Он также объявил победителями шестого сезона «Голос.Дети» всех финалистов — Ержана Максима, Нино Чеснер, Валерия Кузакова, Ренату Таирову, Роберта Багратяна, Анастасию Сисаури, Михаила Григоряна, Мариам Абделькадер и Микеллу Абрамову.