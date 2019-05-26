Финляндия обыграла Канаду и стала чемпионом мира по хоккею

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Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт по внешнему долгу Украины

Украинский предприниматель Игорь Коломойский посоветовал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от финансовой помощи Международного валютного фонда (МВФ) или объявить дефолт по внешнему долгу. Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times.

Коломойский считает, что Украина могла бы в этом вопросе последовать примеру Греции или Аргентины. «По моему, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. Это пример для Украины. А сколько раз Аргентина объявляла дефолт? Восемь! И что – они провели его реструктуризацию. Это нормально», – сказал предприниматель.

Победа Зеленского на выборах говорит о том, что украинцы хотят перерыва в проведении реформ, требуемых МВФ, и искоренения коррупции, добавил Коломойский. По его мнению, США и Евросоюз должны полностью списать внешний долг Украины в качестве платы за страдания страны во время противостояния с Россией. «Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не волнует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – только предлог», – заключил бизнесмен.

После первого тура президентских выборов Коломойский говорил, что готов помогать Зеленскому советом в случае его победы. Он подчеркнул, что не ищет места в команде Зеленского, но готов «консультировать в чем-то его».

Ранее украинские СМИ сообщили, что Коломойский вернулся на Украину после победы Зеленского во втором туре выборов президента. С июня 2017 г. предприниматель не был на территории Украины. Он сначала проживал в Женеве, а с сентября 2018 г. – в израильском городе Герцлия. Forbes в 2019 г. оценил состояние Коломойского в $1,1 млрд.

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