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Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

Выступление «Машины времени» на сборном концерте по случаю Дня России, который состоится 12 июня на Красной площади, отменили. Об этом сообщил лидер группы Андрей Макаревич. «Если кто рассчитывал увидеть "Машину" 12 июня – не увидите. Кто-то кому-то позвонил», – написал он в Faceboоk.

Как рассказал «МБХ медиа» пресс-секретарь группы Антон Чернин, об отмене выступления коллективу сообщили организаторы концерта – компания продюсера Игоря Крутого «Арс-медиа». Причины, по словам Чернина, музыкантам не озвучили, но за день до этого Макаревич высказался в поддержку задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова. «Я думаю, что решили не рисковать: побоялись, что Андрей Макаревич скажет что-то про дело Голунова», – сказал Чернин.

Ранее сообщалось, что «Машина времени» выступит 12 июня у стен Кремля. На этой неделе группе исполнилось 50 лет.

Традиционный концерт к Дню России начнется на Красной площади в 19.30. В нем примут участие Григорий Лепс, Стас Михаилов, Юрий Антонов, Сергей Лазарев, Дима Билан, Валерия, Николай Басков и другие. Концерт закончится исполнением гимна России и салютом.