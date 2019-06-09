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Температура воздуха в Москве повторила рекорд двадцатилетней давности

Температура воздуха на московской метеостанции в районе ВДНХ к 16.00 воскресенья достигла 31 градуса выше ноля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России. Тем самым был повторен температурный рекорд дня, установленный 9 июня 1999 г.

Кроме того, 9 июня стало самым жарким днем в Москве с начала года. Предыдущие два дня – 7 и 8 июня – в городе было 30,9 градуса тепла.

Абсолютный температурный рекорд дня за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве побит не был: он был установлен 9 июня 1948 г., тогда температура воздуха в столице превысила 32 градуса.

Из-за жары в Московском регионе действует оранжевый уровень погодной опасности, означающий, что погода потенциально опасна. Гидрометцентр предупредил, что вечером 9 июня в Москве и Московской области ожидаются кратковременные дожди, грозы с порывами ветра до 15 м/с.

Синоптики обещают, что с понедельника в Москве станет немного прохладней, пройдут небольшие дожди, возможны грозы и град.