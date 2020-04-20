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Московские рестораны и «Яндекс.Еда» запустили фестиваль «Гастросет домой»

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До 30 апреля 2020 г. в 14 московских ресторанах действует специальное предложение «Гастросет домой». По единой цене 1200 руб. можно заказать сет из нескольких блюд. Часть блюд в меню разработана специально для проекта.

В проекте участвуют «Рамен изакая бар[KU:]», «КрабыКутабы», «Воронеж», Blush, «СибирьСибирь», «Китайская грамота», Molon Lave, «Турандот», «ERWIN.РекаМореОкеан», Krombacher Beer Kitchen, «Vаниль», Geraldine, Eataly, «Шинок», «Дружба», «Донна Маргарита» и «Ача-чача».

Заказ сетов возможен через приложение сервиса «Яндекс.Еда», где все рестораны-участники выделены в отдельный фильтр «Гастросет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных