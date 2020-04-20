Московские рестораны и «Яндекс.Еда» запустили фестиваль «Гастросет домой»
До 30 апреля 2020 г. в 14 московских ресторанах действует специальное предложение «Гастросет домой». По единой цене 1200 руб. можно заказать сет из нескольких блюд. Часть блюд в меню разработана специально для проекта.
В проекте участвуют «Рамен изакая бар[KU:]», «КрабыКутабы», «Воронеж», Blush, «СибирьСибирь», «Китайская грамота», Molon Lave, «Турандот», «ERWIN.РекаМореОкеан», Krombacher Beer Kitchen, «Vаниль», Geraldine, Eataly, «Шинок», «Дружба», «Донна Маргарита» и «Ача-чача».
Заказ сетов возможен через приложение сервиса «Яндекс.Еда», где все рестораны-участники выделены в отдельный фильтр «Гастросет».