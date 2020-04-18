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Рестораны начинают доставлять полуфабрикаты и продукты питания

Так заведения пытаются увеличить оборот и сохранить максимальное число сотрудников
Анна Шилова
В Maison Dellos теперь можно заказать продукты и полуфабрикаты /Maison Dellos

Maison Dellos открыл новый веб-сайт, на котором можно купить и заказать доставку фирменных полуфабрикатов и продуктов, которые используют шефы при приготовлении блюд из меню ресторанов холдинга. Предложения на сайте разделены на категории (мясо, рыба и морепродукты, сыры и колбасы и т.д.), среди представленных марок крупные производители («Мираторг», Alpro, President, Iberica и т.д.) и локальные. 

Собственная продукция и полуфабрикаты представлены в разделах «Сладости» и «Кулинария». Там собраны, например, десерты из «Кондитерской Пушкин», пельмени и котлеты Пожарского из «Кафе Пушкинъ», дим-самы и отварной осьминог из «Турандот» и проч. Ассортимент доставки будет расширяться, уточняют в Maison Dellos. Позже также будут публиковаться рецепты от шефов. Доставка заказа оплачивается отдельно: 5000 руб. внутри МКАД, 10 000 руб. – за МКАД.

У Novikov Group с осени прошлого года работает Delivery by Novikov – фабрики-кухни, работающие только на доставку. Сейчас таких кухонь две ‒ у метро «Сокол» и «Пушкинская», заказы доставляют в радиусе 2 км курьерами, уточняет pr-директор Novikov Group Нелли Константинова. Группа также предлагает доставку полуфабрикатов. Спрос на эту услугу с началом распространения коронавируса стал расти, рассказывает Константинова: многим людям психологически комфортнее получать упакованные сырые продукты и полуфабрикаты и уже самим готовить из них еду, полностью контролируя процесс приготовления. 

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C 28 марта Ginza Project вместе с доставкой готовых блюд запустила доставку полуфабрикатов и продуктов, из которых можно самостоятельно приготовить блюда из меню ресторанов. Такая опция доступна, если в ресторане ранее уже работала лавка или если рецептура блюда не предполагает перевозку. Например, продукты из лавки можно заказать в «Рыбторге», а домашнюю пасту с соусом и остальными необходимыми ингредиентами – из Buono, где сотрудник привозит их вместе с рецептом. 

Сеть «Академия» тоже предлагает доставку полуфабрикатов. Среди того, что можно заказать: гедза со свининой, домашние пельмени с говядиной, котлеты по-киевски, утиная ножка, шницель из индейки, гедза с креветкой, дим-сам с креветкой, котлеты куриные и т.д.

Заказать продукты и полуфабрикаты можно и в несетевых заведениях. В ресторане греческой кухни Molon Lave с 12 апреля открыли продуктовую лавку, где можно купить (навынос или заказав онлайн) выпечку и хлеб, бакалею, оливковое масло Molon Lave с полуострова Пелопоннес, продукты от греческих производителей (оливки, вяленые томаты, перцы, греческий йогурт и халуми, все виды макарон, специи, томатные соусы), а также сладости – халву, конфитюры, джемы. Также в продаже есть греческий кофе. Основой ассортимента лавки стала продукция собственной пекарни, рассказывает владелец Molon Lave Алексей Каролидис. Оперативно наладить доставку греческой продукции стало возможно благодаря греческому комьюнити — поставщики предоставили список доступных товаров, он Каролидиса устроил. Ассортимент расширили за счет фермерской молочной продукции, и он и дальше будет пополняться. Делать выводы об эффективности пока рано, хотя число заказов растет каждый день, уточняет Каролидис. Сейчас работа на доставку и навынос позволяет хорошо загрузить мощности ресторана и пекарни, что в нынешних условиях уже немало.

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В Eataly Moscow можно заказать продукты из ассортимента маркета, в числе которых как продукты длительного хранения, бакалея и овощи, так и полуфабрикаты, из которых можно приготовить блюда из меню кафе. Соотношение доставки блюд к товарам пока 70% на 30%, уточняют в Eataly Moscow. Это связывают с тем, что доставкой товаров начали заниматься недавно и в полном объеме пока работает не все. 

В Zotman Pizza в дополнение к доставке готовой еды есть предложение «Бери и пеки»: из кафе доставляют не готовую пиццу, а подпеченную основу с начинкой, которые нужно самим запечь в духовке. »Рамен изакая бар» [KU: ] помимо готовых раменов упаковывает комплекты для их приготовления: бульон, сырая лапша, томленое мясо, овощи и приправы, все в отдельных плотно запаянных пакетах. В ресторане Drinks@Dinners а ассортименте полуфабрикатов мясо и птица (стейки, пельмени, пастрами, маринованные цыплята и котлеты из говядины) и рыба (семга, сибас, муксун, клыкач).

В Blush можно заказать сет-меню, каждый из которых будет посвящен определенной теме, например, диким растениям или овощам. Из гастробара привозят подготовленный набор продуктов и инструкцию по их приготовлению. В Semifreddo можно заказать готовую продукцию, например, пасту и другие макаронные изделия, а также сыры собственного приготовления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных