Рестораны начинают доставлять полуфабрикаты и продукты питания

Заказать продукты и полуфабрикаты можно и в несетевых заведениях. В ресторане греческой кухни Molon Lave с 12 апреля открыли продуктовую лавку, где можно купить (навынос или заказав онлайн) выпечку и хлеб, бакалею, оливковое масло Molon Lave с полуострова Пелопоннес, продукты от греческих производителей (оливки, вяленые томаты, перцы, греческий йогурт и халуми, все виды макарон, специи, томатные соусы), а также сладости – халву, конфитюры, джемы. Также в продаже есть греческий кофе. Основой ассортимента лавки стала продукция собственной пекарни, рассказывает владелец Molon Lave Алексей Каролидис. Оперативно наладить доставку греческой продукции стало возможно благодаря греческому комьюнити — поставщики предоставили список доступных товаров, он Каролидиса устроил. Ассортимент расширили за счет фермерской молочной продукции, и он и дальше будет пополняться. Делать выводы об эффективности пока рано, хотя число заказов растет каждый день, уточняет Каролидис. Сейчас работа на доставку и навынос позволяет хорошо загрузить мощности ресторана и пекарни, что в нынешних условиях уже немало.