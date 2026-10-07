Месси провел последний матч за сборную Аргентины
39-летний футболист Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины, пишет аргентинская газета La Nacion.
В товарищеской встрече с Бенином на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе аргентинцы победили со счетом 3:0.
Месси забил гол и сделал две результативные передачи.
31 августа Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины. «Это было решение, которое причинило боль, – и до сих пор глубоко внутри причиняет ее, но я понимаю, что время пришло. Клянусь вам, я всегда выкладывался на максимум – не только в последние несколько лет, когда мы выиграли все, но и до этого», – написал он.
17 сентября «Интер Майами» обыграл мексиканский «Крус Асуль» в матче за Кубок Кампеонес и завоевал трофей, который разыгрывают победители Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу американского клуба. В составе «Интер Майами» голами отметились Месси и Карлос Энрике Каземиро. Для аргентинского форварда этот трофей стал 49-м в профессиональной карьере. Завоеванный Кубок Кампеонес позволил Месси обновить собственный мировой рекорд по количеству выигранных трофеев. Кроме того, в матче с «Крус Асуль» футболист достиг отметки в 100 забитых мячей за «Интер Майами».
6 октября «Ведомости. Спорт» писали, что Месси стал мажоритарным владельцем испанского футбольного клуба «Эльденсе», выступающего во втором дивизионе страны – Сегунде. Для футболиста это второе вложение в футбольный актив в Испании за последние шесть месяцев после покупки каталонской «Корнельи» в апреле. На пороге завершения игровой карьеры Месси формирует собственную мультиклубную экосистему, объединяя активы на разных уровнях испанского футбола. По данным издания Record, новый клуб обошелся Лионелю в 12 млн евро.
Месси обладает восемью «Золотыми мячами». Он дебютировал за национальную команду в 2005 г. и провел за нее 208 матчей, забив 126 голов и сделав 70 результативных передач. В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира 2022 г. и два Кубка Америки – в 2021 и 2024 гг. На ЧМ-2026 команда дошла до финала, где уступила Испании со счетом 0:1. На клубном уровне Месси продолжает выступать за «Интер Майами».