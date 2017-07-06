Чем больше в компании инженеров, тем выше производительность труда, выяснили ученые

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Авторы исследования проанализировали производительность промышленных предприятий из разных отраслей Д. Абрамов / Ведомости

Организации сейчас часто сталкиваются с непростыми проблемами, которые надо решать быстро и эффективно. Например, компании может потребоваться срочно внести изменения в системы учета, внедрить новые производственные процессы или же реформировать систему управления персоналом. «Нельзя просто взмахнуть волшебной палочкой и сказать: «Теперь будет так!» Нужны люди, которые способны принимать решения и налаживать работу так, чтобы все системы компании правильно функционировали», – говорит один из авторов работы, экономист Harvard University Ричард Фриман.

Вопрос в том, где таких людей найти. Авторы исследования проанализировали производительность промышленных предприятий из разных отраслей и подсчитали, что у завода, на котором работают 100 сотрудников, в том числе 10 инженеров и ученых-исследователей, она будет на 4,4% выше, чем у завода с такой же численностью персонала, но без ученых и разработчиков в штате. За основу исследователи взяли показатель производительности, в который заложен эффект от инвестиций в новые технологии и найма работников с более высоким уровнем образования.

Фриман и его соавторы – Эрлинг Барт из норвежского Institute for Social Research, Джеймс Дэвис из U.S. Census Bureau и Эндрю Ванг из Harvard Law School – не случайно заинтересовались тем, какое влияние могут оказывать ученые и инженеры на работу компании, даже если они не занимаются непосредственно исследованиями и разработкой новых продуктов. Фриман объясняет, что около 80% ученых и инженеров, занятых в промышленном секторе по всему миру, не занимаются собственно исследованиями и разработками. Они работают в IT-подразделениях или ведут операционную деятельность предприятия. Их знания и подготовка тем не менее важны для компаний, потому что наличие в штате высокообразованных работников с техническим складом ума дает возможность постоянно совершенствовать производственные процессы, устранять неполадки в системах и внедрять новые технологии.