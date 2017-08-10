Почему мелкие магазины так сильно сопротивляются установке онлайновых касс

Они ссылаются на дороговизну и технические проблемы, но истинная причина – в другом

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Алексей Таранин

Весной этого года в Федеральное собрание стали приходить письма из региональных органов власти с просьбой отсрочить переход на новую контрольно-кассовую технику (ККТ), передающую в онлайн-режиме в ФНС сведения о каждом пробитом чеке, до 1 января 2021. Причину регионы называли одну и ту же: у малого бизнеса нет на это денег и он не справляется с обслуживанием современной техники.

По данным ФНС, на начало августа почти 370 000 предпринимателей зарегистрировали более 1,12 млн единиц ККТ по всей России. Эта техника исправно передает в ФНС фискальные данные.

Однако, по данным Минэкономразвития, в России в 2016 г. было всего зарегистрировано 2,8 млн касс, т. е. на долю модернизированных приходится меньше половины.

Кирилл Остапенко, владелец петербургской сети магазинов «Велодрайв», говорит, что покупка и установка каждого кассового аппарата обошлась ему в 40 000 руб. с учетом внесения изменений в систему учета товара 1С. По его оценкам, микропредприятия заплатят еще больше, потому что они совсем не автоматизированы: новая касса с фискальным накопителем, системой учета товаров, сканером для считывания QR-кодов обойдется сельскому магазинчику в 50 000–150 000 руб. в зависимости от региона – легче закрыться, чем заплатить. «Мне знакомый предприниматель в глубинке сказал, что ни за что не установит у себя новую кассу, пока его не прижмут», – рассказывает Остапенко.