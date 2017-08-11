Стартапы озабочены тем, как удержать внештатников

Потому что людей уже не устраивают разовые подработки без льгот и бонусов

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Стартапам приходится предоставлять больше льгот, бонусов и дополнительных привилегий временным работникам PhotoXpress

Uber Technologies, Instacart и другие компании ищут способы привлечь и удержать временных работников, которые подвозят пассажиров, покупают продукты по заказу пользователей приложения и доставляют еду из ресторанов, заказанную онлайн. Многие из этих людей уже не удовлетворены разовыми подработками.

Экономика свободного заработка (gig economy) зародилась после мирового финансового кризиса 2008 г., когда было легко найти желающих на временные подработки. Сейчас конкуренция за работников ужесточилась. И стартапам приходится предоставлять больше льгот, бонусов и дополнительных привилегий временным работникам. Некоторые даже стали предлагать таким работникам места в штате.

Компания Uber в июле обновила свое приложение, добавив возможность водителям получать чаевые от клиентов. Кроме того, в партнерстве с Aon она запустила пилотный проект страхования от несчастных случаев на рабочем месте. В июне Uber обещала разработать программу, помогающую водителям перейти на позиции с полной занятостью в компании. По словам представителя Uber, более 100 водителей в США были наняты в службу поддержки клиентов.

Конкурент Uber, компания Lyft, в 2015 г. запустила многоэтапную программу привилегий, по которой водители могут получить услуги управления налогами, здравоохранения и ремонта автомобилей в зависимости от числа совершенных поездок.