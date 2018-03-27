Какие стратегии помогут женщинам в карьере

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Варвара Гранкова

Одна из важнейших предпосылок успешной карьеры – уверенность в себе, а многим женщинам ее не хватает. Недостаточная вера в себя, в то, что удастся справиться с трудными задачами, даже если не приходилось выполнять их раньше, чаще встречается у женщин, чем у мужчин, показывают исследования. Это может стать мощным тормозом в карьере. Женщинам нужны стратегии укрепления уверенности в себе.

Уверенность закладывается с детства, но ей можно научиться и во взрослом возрасте, она приходит благодаря опыту или тренировке. «Нужно уделять внимание каждой маленькой победе. Нельзя забывать или преуменьшать достижения», – говорит Эйми Коэн, карьерный консультант из Денвера.

Около 63% женщин начинают карьеру с верой, что смогут продвинуться по службе до высших руководящих должностей, – по сравнению с 75% мужчин, согласно опросу 8400 человек, проведенному в 2016 г. Bain & Co. и LinkedIn. К середине карьеры только 57% женщин сохраняют эту уверенность – по сравнению с 66% мужчин, говорит Джули Коффман, партнер Bain и автор исследования.

Журнал доверия