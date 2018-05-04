Как заработать на запертой комнате

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Варвара Гранкова

В одном из районов Сиэтла, Беллтауне, сотни людей каждую неделю платят по $30 за то, чтобы их заперли в жутковатой комнате, которая обставлена в викторианском стиле и подготовлена для спиритического сеанса. У посетителей всего час на то, чтобы выбраться из этого помещения, – они разгадывают загадки, ищут подсказки и пытаются узнать последнюю волю недавно почившего профессора Файерстоуна. Это квест «запертая комната», одно из самых популярных сейчас развлечений в США.

По оценкам портала Room Escape Artist.com, сейчас в Америке по меньшей мере 2300 таких комнат против 20 в конце 2014 г. Всплеск интереса со стороны публики и на первый взгляд невысокие стартовые вложения привлекли в этот бизнес уже немало предпринимателей. Однако выяснилось, что заработать здесь вряд ли проще, чем выбраться из запертой комнаты. На фоне множества конкурентов сложно выделиться, да и управлять таким бизнесом непросто.

Театр в одной комнате