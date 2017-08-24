«Яндекс»: расходы российских пользователей на развлечения выросли в шесть раз

«Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса» подсчитали, что российские пользователи сервисов этим летом потратили на развлечение в шесть раз больше, чем прошлым. Самыми популярными развлечениями россиян стали бары, театры, кино, спортивные мероприятия и концерты. Количество платежей увеличилось в 4,5 раза, клиентов, потративших деньги на развлечения, стало в 3,5 раза больше.

В первую десятку самых популярных развлечений вошли цирки, квесты, музеи, детский досуг и экскурсии. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Омске, Казани и других городах-миллионниках самым популярным оказался поход в кинотеатр. Дешевле всего сходить в кино в Омске — средний чек составил 282 руб., Москва оказалась самым дорогим городом — в среднем 720 руб. Наибольший средний чек в компании зафиксировали среди спортивных мероприятий — 2428 руб.

В «Яндексе» проанализировали онлайновые платежи через платформу «Яндекс.Касса» и офлайновые с карт «Яндекс.Деньги» за период с 1 июня по 10 августа, результаты сопоставили с аналогичным периодом прошлого года.