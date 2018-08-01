Работодатели все чаще страдают от кандидатов-призраков

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Варвара Гранкова

Кошмарный сон искателей работы – после нескольких собеседований не получить никакой обратной связи от нанимателя. Многие жалуются на такое поведение работодателей. Двое коллег рассказали, что столкнулись с внезапным и загадочным молчанием компаний: один прошел два собеседования, после чего наниматель пропал без вести, а другой – три собеседования.

Но в последнее время сценарий сменился на противоположный. Компании, набирающие персонал, находят кандидатов, те благополучно выдерживают собеседования и проверку анкетных данных. Компания делает им официальное предложение о работе, а потом кандидаты внезапно прекращают общение либо исчезают уже после того, как соглашаются занять место.

Это странное поведение претендентов «сводит с ума», пишут в LinkedIn представители компаний из Канады, США и Великобритании. Они утверждают, что это явление сначала было замечено в разработке программного обеспечения и финансах, а теперь захватило даже сферу общественного питания.

Логично предположить, что это может происходить только в таких странах, как США, где безработица опустилась до 18-летнего минимума, а технологические титаны буквально вычищают инженеров-разработчиков и других дефицитных специалистов с рынка труда. В Великобритании безработица находится на самом низком уровне за последние 40 лет, и удивительно высокое количество компаний стало жертвами «призраков» – людей, внезапно перестающих выходить на связь после собеседования.