Сколько заработали российские рекрутеры

Согласно исследованию, больше всего предложений в 2017 г. сделали кандидатам компании по добыче и переработке полезных ископаемых – нефтяные, газовые, энергетические и химические Андрей Махонин / Ведомости

Российский рынок услуг подбора персонала в 2017 г. начал расти после затяжной стагнации, по данным исследования Ассоциации частных агентств занятости (АЧАЗ). Эта ассоциация объединяет крупнейшие российские рекрутинговые компании. В 2017 г. российские кадровые агентства заполнили гораздо больше вакансий, чем в предыдущие три года, показало исследование.

По оценке АЧАЗ, в прошлом году рекрутеры закрыли 44 000 вакансий на 7,4 млрд руб. и это на 15% превысило показатель 2016 г. (6,5 млрд руб.). Общее количество вакансий, переданных в агентства, выросло по сравнению с 2016 г. на 28%, а рынок услуг подбора персонала в целом составил 66,3 млрд руб.

Как сообщается в исследовании, количество закрытых рекрутерами вакансий выросло впервые за три года с 2014 г. В 2017 г. рынок труда оживился из-за небольшого роста экономики – в компаниях к этому времени накопился спрос на развитие и при первой же возможности они стали искать людей, говорит Рустам Барноходжаев, директор по работе с ключевыми клиентами компании «Юнити». Кроме того, замечает он, в 2017 г. кандидаты тоже стали активнее вести себя на рынке: в годы кризиса они больше держались за работу, а теперь решили поискать лучшей жизни.

Согласно исследованию, больше всего предложений (18% от общего числа вакансий) в 2017 г. сделали кандидатам компании по добыче и переработке полезных ископаемых – нефтяные, газовые, энергетические и химические. Рост мировых цен на нефть, говорит Барноходжаев, привел к тому, что нефтяные компании стали больше денег вкладывать в разведку и разработку новых месторождений. И для этого понадобились кадры. К росту занятости в нефтяном секторе привел и запуск таких крупных проектов, как «Сила Сибири», «Северный поток», «Турецкий поток». Например, по данным годовых отчетов, «Лукойл» в 2017 г. принял на работу 12 100 молодых работников (до 35 лет включительно), «Газпром нефть» наняла 17 184 новых сотрудника.

На 2-м месте по числу вакансий оказались предприятия розничной торговли, рестораны, гостиницы (13% от общего числа вакансий). Розница активно росла в 2017 г.: крупные сети вытесняли с рынка мелкие и набирали дополнительный персонал, объясняет Екатерина Горохова, гендиректор АЧАЗ и гендиректор Kelly Services. Например, из годового отчета X5 Retail Group следует, что в 2016 г. численность персонала ритейлера составляла 196 128 человек, а в 2017 г. уже 250 874.

3-е место заняли производители потребительских товаров (12%), 4-е – фармацевтические компании и фирмы, занимающиеся медицинским оборудованием и клиническими исследованиями (11%).

В 2017 г. работодатели в основном продолжали подбирать персонал собственными силами, но в отраслях, где оживление экономики чувствовалось больше, они чаще заполняли вакансии с помощью внешних рекрутеров, говорит Татьяна Баскина, заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом кадрового холдинга «Анкор». По ее словам, так произошло в сфере производства и продаж товаров народного потребления, в тяжелой промышленности, энергетике и агропромышленном комплексе.

С помощью агентств в 2017 г. компании чаще всего привлекали специалистов – 36% (36% в 2016 г.) и реже линейных руководителей – 30% (33% в 2016 г.). Возросло количество заказов на подбор персонала на начальные позиции – 24% (19% в 2016 г.).

Однако средняя стоимость закрытия вакансий упала. Подбор одного специалиста и руководителя обходился работодателям, по данным АЧАЗ, в 296 000 руб. в месяц против 308 000 руб. в месяц в 2016 г. По словам Барноходжаева, вакансии подешевели потому, что прежде компании чаще просили рекрутеров закрыть вакансии дорогостоящих топ-менеджеров. Теперь же заказчики часто обращаются в кадровые агентства с просьбой найти какого-нибудь редкого уникального специалиста. Несмотря на уникальность, такие специалисты, как правило, зарабатывают меньше руководителей.

Еще сильнее подешевели массовые позиции, где от соискателя не требуется ни опыта, ни специальной подготовки, – с 80 000 руб. в месяц в 2016 г. до 50 000 руб. в месяц в 2017 г. В прошлом году спрос работодателей на массовый персонал резко вырос, но компании не хотят платить много за подбор этой категории персонала, поэтому и цена вакансии сильно подешевела, объясняет Горохова. Работодатели продолжают бороться за эффективность и все меньше склонны переплачивать за подбор кадров без веских оснований. Поэтому все больше работодателей пользуются роботами, чат-ботами и другими цифровыми инструментами, которые снижают стоимость подбора массового персонала, говорится в исследовании. Однако эффективность роботов пока не доказана, многие рекрутеры продолжают их тестировать и видят, что роботы большой экономии не дают, говорит Татьяна Баскина, заместитель гендиректора по работе с профессиональным сообществом кадрового холдинга «Анкор». Роботы лишь удешевляют воронку поиска и экономят усилия рекрутеров-людей на начальном этапе подбора, добавляет Горохова.