Менеджмент / Зарплаты и занятость

Сколько заработали российские рекрутеры

Рынок подбора персонала начал расти после затяжной стагнации. Почему?
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Российский рынок услуг подбора персонала в 2017 г. начал расти после затяжной стагнации, по данным исследования Ассоциации частных агентств занятости (АЧАЗ). Эта ассоциация объединяет крупнейшие российские рекрутинговые компании. В 2017 г. российские кадровые агентства заполнили гораздо больше вакансий, чем в предыдущие три года, показало исследование.

По оценке АЧАЗ, в прошлом году рекрутеры закрыли 44 000 вакансий на 7,4 млрд руб. и это на 15% превысило показатель 2016 г. (6,5 млрд руб.). Общее количество вакансий, переданных в агентства, выросло по сравнению с 2016 г. на 28%, а рынок услуг подбора персонала в целом составил 66,3 млрд руб.

Как сообщается в исследовании, количество закрытых рекрутерами вакансий выросло впервые за три года с 2014 г. В 2017 г. рынок труда оживился из-за небольшого роста экономики – в компаниях к этому времени накопился спрос на развитие и при первой же возможности они стали искать людей, говорит Рустам Барноходжаев, директор по работе с ключевыми клиентами компании «Юнити». Кроме того, замечает он, в 2017 г. кандидаты тоже стали активнее вести себя на рынке: в годы кризиса они больше держались за работу, а теперь решили поискать лучшей жизни.

Согласно исследованию, больше всего предложений (18% от общего числа вакансий) в 2017 г. сделали кандидатам компании по добыче и переработке полезных ископаемых – нефтяные, газовые, энергетические и химические. Рост мировых цен на нефть, говорит Барноходжаев, привел к тому, что нефтяные компании стали больше денег вкладывать в разведку и разработку новых месторождений. И для этого понадобились кадры. К росту занятости в нефтяном секторе привел и запуск таких крупных проектов, как «Сила Сибири», «Северный поток», «Турецкий поток». Например, по данным годовых отчетов, «Лукойл» в 2017 г. принял на работу 12 100 молодых работников (до 35 лет включительно), «Газпром нефть» наняла 17 184 новых сотрудника.

На 2-м месте по числу вакансий оказались предприятия розничной торговли, рестораны, гостиницы (13% от общего числа вакансий). Розница активно росла в 2017 г.: крупные сети вытесняли с рынка мелкие и набирали дополнительный персонал, объясняет Екатерина Горохова, гендиректор АЧАЗ и гендиректор Kelly Services. Например, из годового отчета X5 Retail Group следует, что в 2016 г. численность персонала ритейлера составляла 196 128 человек, а в 2017 г. уже 250 874.

3-е место заняли производители потребительских товаров (12%), 4-е – фармацевтические компании и фирмы, занимающиеся медицинским оборудованием и клиническими исследованиями (11%).

В 2017 г. работодатели в основном продолжали подбирать персонал собственными силами, но в отраслях, где оживление экономики чувствовалось больше, они чаще заполняли вакансии с помощью внешних рекрутеров, говорит Татьяна Баскина, заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом кадрового холдинга «Анкор». По ее словам, так произошло в сфере производства и продаж товаров народного потребления, в тяжелой промышленности, энергетике и агропромышленном комплексе.

С помощью агентств в 2017 г. компании чаще всего привлекали специалистов – 36% (36% в 2016 г.) и реже линейных руководителей – 30% (33% в 2016 г.). Возросло количество заказов на подбор персонала на начальные позиции – 24% (19% в 2016 г.).

Однако средняя стоимость закрытия вакансий упала. Подбор одного специалиста и руководителя обходился работодателям, по данным АЧАЗ, в 296 000 руб. в месяц против 308 000 руб. в месяц в 2016 г. По словам Барноходжаева, вакансии подешевели потому, что прежде компании чаще просили рекрутеров закрыть вакансии дорогостоящих топ-менеджеров. Теперь же заказчики часто обращаются в кадровые агентства с просьбой найти какого-нибудь редкого уникального специалиста. Несмотря на уникальность, такие специалисты, как правило, зарабатывают меньше руководителей.

Еще сильнее подешевели массовые позиции, где от соискателя не требуется ни опыта, ни специальной подготовки, – с 80 000 руб. в месяц в 2016 г. до 50 000 руб. в месяц в 2017 г. В прошлом году спрос работодателей на массовый персонал резко вырос, но компании не хотят платить много за подбор этой категории персонала, поэтому и цена вакансии сильно подешевела, объясняет Горохова. Работодатели продолжают бороться за эффективность и все меньше склонны переплачивать за подбор кадров без веских оснований. Поэтому все больше работодателей пользуются роботами, чат-ботами и другими цифровыми инструментами, которые снижают стоимость подбора массового персонала, говорится в исследовании. Однако эффективность роботов пока не доказана, многие рекрутеры продолжают их тестировать и видят, что роботы большой экономии не дают, говорит Татьяна Баскина, заместитель гендиректора по работе с профессиональным сообществом кадрового холдинга «Анкор». Роботы лишь удешевляют воронку поиска и экономят усилия рекрутеров-людей на начальном этапе подбора, добавляет Горохова.

Комментарии  ()
Fester
17:59 30.07.2018
И агентств по-прежнему как грязи. Казалось бы, кризис на дворе, в чем же дело? Я не хочу сам давать правильный ответ (а я его знаю), хочу послушать аудиторию ))
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике