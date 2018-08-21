Нанимая бывших чиновников, компании нарушают закон
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Около 1000 российских компаний незаконно приняли на работу бывших чиновников в первом полугодии 2018 г. Что делать бизнесу, желающему нанять чиновника?
За первые шесть месяцев текущего года прокуроры оштрафовали 967 юридических лиц, 1486 должностных лиц и 19 граждан за незаконное трудоустройство бывших госслужащих, сообщила «Ведомостям» пресс-служба Генпрокуратуры. Они были оштрафованы на общую сумму 98,5 млн руб., уточнила пресс-служба.
Незаконное трудоустройство госслужащих – самое распространенное коррупционное правонарушение, говорят в надзорном ведомстве. И количество таких нарушений растет. В первом полугодии прокуроры выявили 2500 нарушений (для сравнения: за такой же период 2017 г. – 2300), по данным Генпрокуратуры.
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