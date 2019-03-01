«Привлекательная и сорит деньгами»: что инвесторы говорят о женщинах
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Узнать, что именно говорят венчурные инвесторы о предпринимателях и их предложениях, довольно сложно – все обсуждения ведутся за закрытыми дверями. Мы получили возможность посещать совещания шведского государственного венчурного фонда и в течение двух лет наблюдали за тем, как представители фонда обсуждали предпринимателей, подавших заявки на финансирование. Нам сразу бросился в глаза один факт: обсуждая предпринимателей мужского и женского пола, инвесторы используют очень разную лексику. И эта разница сказывается и на тех, кто стремится привлечь капитал, и на обществе в целом.
С 2007 по 2013 г. государственные венчурные фонды стран ЕС инвестировали в инновационный малый и средний бизнес 3,621 трлн евро. В Швеции женщины владеют и управляют примерно третью всех предприятий, однако не получают соответствующей доли государственного финансирования. Основанные женщинами компании получают всего 13–18%. Остальное достается предпринимателям-мужчинам.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}