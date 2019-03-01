Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4766 от 04.03.2019 под заголовком: Что инвесторы говорят о женщинах

«Привлекательная и сорит деньгами»: что инвесторы говорят о женщинах

Как венчурные инвесторы характеризуют предпринимателей мужского и женского пола

Узнать, что именно говорят венчурные инвесторы о предпринимателях и их предложениях, довольно сложно – все обсуждения ведутся за закрытыми дверями. Мы получили возможность посещать совещания шведского государственного венчурного фонда и в течение двух лет наблюдали за тем, как представители фонда обсуждали предпринимателей, подавших заявки на финансирование. Нам сразу бросился в глаза один факт: обсуждая предпринимателей мужского и женского пола, инвесторы используют очень разную лексику. И эта разница сказывается и на тех, кто стремится привлечь капитал, и на обществе в целом.

С 2007 по 2013 г. государственные венчурные фонды стран ЕС инвестировали в инновационный малый и средний бизнес 3,621 трлн евро. В Швеции женщины владеют и управляют примерно третью всех предприятий, однако не получают соответствующей доли государственного финансирования. Основанные женщинами компании получают всего 13–18%. Остальное достается предпринимателям-мужчинам.

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Комментарии
Korsikanec
07:12 03.03.2019
Левацко-феминистический бред. Как уже надоели эти дармоеды!
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