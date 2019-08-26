Почему почти половина российских работников заняты не своим делом

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Варвара Гранкова

Около 45% работников России находятся в так называемой квалификационной яме: у одних навыков мало, у других слишком много. Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%. Такие данные содержатся в отчете «Массовая уникальность – глобальный вызов в борьбе за таланты» Boston Consulting Group (BCG) и «Ворлдскиллз Россия» в партнерстве с «Росатомом». В квалификационной яме – 1,3 млрд человек в мире, к 2030 г. в ней окажутся еще 100 млн работников, по подсчетам BCG.

Технологические навыки обновляются во всех отраслях раз в 2–3 года, найти людей, у которых они есть, нелегко, говорит Антон Степаненко, директор московского офиса BCG. В будущем работодателю понадобятся работники с уникальным набором навыков и компетенций, применимых в любой сфере, считает он, пока на рынке таких нет.

Сейчас каждый второй работодатель в мире не может найти на открытую вакансию сотрудника с необходимой квалификацией, говорится в отчете. В частности, поэтому производительность труда стран ОЭСР снижается в среднем на 6% в год, а мировой ВВП недополучает $5 трлн, указывают авторы исследования.

Если бы все работники работали на своих местах и приносили бы экономике максимальную пользу, производительность труда в промышленности выросла бы на 2–10%, полагает партнер BCG в России Константин Полунин.