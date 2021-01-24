Зачем и как нанимать сотрудников без резюме и собеседований

Новаторская нестандартная стратегия подбора персонала – открытый наем. Ее стоит рассмотреть, если вашей организации трудно набирать и сохранять надежных сотрудников без опыта работы. Этот подход исключает резюме, собеседования, проверки и позволяет сосредоточиться исключительно на потенциале людей, давая возможность работать всем, кто хочет и может. Некоторые стандартные этапы, например оценка благонадежности, могут быть необходимы для определенных отраслей, таких как образование, госсектор, здравоохранение или финансы. Но у отраслей, держащихся на сотрудниках первой линии, которых можно обучать на рабочих местах, – производства, доставки, розничной торговли, общепита – есть возможность сделать свой персонал более разнообразным с помощью открытого найма, позволяющего трудоустроить соискателей, которые иначе получили бы отказ или были бы проигнорированы.