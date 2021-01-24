Зачем и как нанимать сотрудников без резюме и собеседований

Зачем и как нанимать сотрудников без резюме и собеседованийЧетыре ключа к успеху открытого найма
Поиск неквалифицированных сотрудников во многом затруднен барьерами, которые создают сами работодатели, акцентируя внимание на отсеве соискателей. Стандартные процессы привлечения кадров дорого стоят, занимают много времени и повторяются бесконечно. В пересчете на одного сотрудника расходы компаний на обработку резюме, проведение собеседований, проверку благонадежности кандидатов и их наркологические тесты составляют $4100.
Новаторская нестандартная стратегия подбора персонала – открытый наем. Ее стоит рассмотреть, если вашей организации трудно набирать и сохранять надежных сотрудников без опыта работы. Этот подход исключает резюме, собеседования, проверки и позволяет сосредоточиться исключительно на потенциале людей, давая возможность работать всем, кто хочет и может. Некоторые стандартные этапы, например оценка благонадежности, могут быть необходимы для определенных отраслей, таких как образование, госсектор, здравоохранение или финансы. Но у отраслей, держащихся на сотрудниках первой линии, которых можно обучать на рабочих местах, – производства, доставки, розничной торговли, общепита – есть возможность сделать свой персонал более разнообразным с помощью открытого найма, позволяющего трудоустроить соискателей, которые иначе получили бы отказ или были бы проигнорированы.
Стратегия открытого найма позволяет перераспределить ресурсы и больше инвестировать в сотрудников, а не в методы отсева кандидатов.
Пекарня Greyston Bakery из г. Йонкерса (штат Нью-Йорк), ежегодно производящая миллионы фунтов выпечки для таких клиентов, как Ben & Jerry’s и Whole Foods Market, использует этот подход с 1982 г. 70 ее сотрудников были привлечены по методу открытого найма. Пекарня предлагает выходить на работу по очереди всем соискателям из списка выразивших желание в ней работать. Для этого не нужно ни резюме, ни собеседований, ни проверки благонадежности, ни наркологических тестов. Greyston Bakery буквально ничего не тратит на привлечение кадров.