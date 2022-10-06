Дилеры просят отсрочку от мобилизации для автомастеров

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) попросила вице-премьера – главу Минпромторга Дениса Мантурова рассмотреть вопрос о предоставлении сотрудникам дилерских центров, осуществляющим ремонт, техосмотр и обслуживание автомобилей, отсрочки от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом говорится в письме ассоциации от 30 сентября (есть у «Ведомостей»). Представитель РоАД от комментариев отказался.