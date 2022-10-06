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Дилеры просят отсрочку от мобилизации для автомастеров

Без них будет трудно обслуживать современные машины
Денис Ильюшенков Алексей Никольский
Сервисные услуги стали важной статьей дохода дилеров после наступления дефицита, резкого роста цен и снижения спроса на автомобили / Максим Стулов / Ведомости

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) попросила вице-премьера – главу Минпромторга Дениса Мантурова рассмотреть вопрос о предоставлении сотрудникам дилерских центров, осуществляющим ремонт, техосмотр и обслуживание автомобилей, отсрочки от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом говорится в письме ассоциации от 30 сентября (есть у «Ведомостей»). Представитель РоАД от комментариев отказался.

Мантуров, согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина от 29 сентября, был включен в состав комиссии по вопросам бронирования граждан РФ, находящихся в запасе. Представитель Минпромторга сказал «Ведомостям», что письмо от РоАД поступило в министерство и будет рассмотрено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных