Дилеры просят отсрочку от мобилизации для автомастеров

Дилеры просят отсрочку от мобилизации для автомастеровБез них будет трудно обслуживать современные машины
Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) попросила вице-премьера – главу Минпромторга Дениса Мантурова рассмотреть вопрос о предоставлении сотрудникам дилерских центров, осуществляющим ремонт, техосмотр и обслуживание автомобилей, отсрочки от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом говорится в письме ассоциации от 30 сентября (есть у «Ведомостей»). Представитель РоАД от комментариев отказался.
Мантуров, согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина от 29 сентября, был включен в состав комиссии по вопросам бронирования граждан РФ, находящихся в запасе. Представитель Минпромторга сказал «Ведомостям», что письмо от РоАД поступило в министерство и будет рассмотрено.
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