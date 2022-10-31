27% работодателей контролируют своих сотрудников в рабочее время с помощью специального ПО

27% работодателей контролируют своих сотрудников в рабочее время с помощью специального ПОИх доля выросла после всплеска интереса к такому ПО в пандемийные 2020–2021 годы
Чуть более четверти российских работодателей (27%) используют программы по контролю за сотрудниками в рабочее время, установленные на их компьютеры, следует из исследования сервиса HeadHunter, которое было проведено по заказу «Ведомостей». В исследовании участвовали представители 115 компаний.
Для контроля за сотрудниками компании используют специальные программные комплексы и системы, которые ведут учет рабочего времени и действий сотрудников, отслеживают сайты, которые посещают сотрудники, и поисковые запросы, контролируют их присутствие на рабочем месте, оповещают головной офис о подозрительных действиях сотрудников, например выводе данных. Работодатели используют такое ПО не только для контроля за сотрудниками, работающими в офисе и удаленно, но и для анализа их продуктивности и поиска путей развития.
Согласно исследованию сервиса HeadHunter, у 19% компаний, которые приняли участие в опросе, доля работников на удаленке составляет более 50%, у 10% организаций дистанционно работает 10–30% сотрудников, а у 33% участников исследования на удаленке трудится 5–10% штата. При этом только 22% работодателей сразу после перехода на удаленку пришли к мнению, что за активностью сотрудников во время рабочего дня надо следить с помощью программ. И почти половина респондентов (45% компаний) заявили, что намерены сохранить программы слежения для наблюдения за активностью подчиненных в последующие годы. 24% компаний считают, что слежка за сотрудниками влияет на их производительность в лучшую сторону. 37% уверены, что мониторинг влияет в худшую сторону.
Пик интереса к таким системам во всем мире фиксировался в разгар пандемии – при массовом внедрении дистанционной работы на фоне распространения коронавирусной инфекции и вводимых ограничительных мер. Мировой рынок в 2017 г., по данным компании Rеports and Data, оценивался в $264,9 млн, в 2019 г. – в $487 млн (исследование Adroit Market Research), а в 2021 г. он превысил $1,1 млрд, сообщала компания Spherical Insights. Отдельно рынок европейских стран, включая Россию, Reports and Data за 2021 г. оценивала примерно в $430 млн и прогнозировала рост мирового рынка до $1,4 млрд к 2027 г.