27% работодателей контролируют своих сотрудников в рабочее время с помощью специального ПО

Согласно исследованию сервиса HeadHunter, у 19% компаний, которые приняли участие в опросе, доля работников на удаленке составляет более 50%, у 10% организаций дистанционно работает 10–30% сотрудников, а у 33% участников исследования на удаленке трудится 5–10% штата. При этом только 22% работодателей сразу после перехода на удаленку пришли к мнению, что за активностью сотрудников во время рабочего дня надо следить с помощью программ. И почти половина респондентов (45% компаний) заявили, что намерены сохранить программы слежения для наблюдения за активностью подчиненных в последующие годы. 24% компаний считают, что слежка за сотрудниками влияет на их производительность в лучшую сторону. 37% уверены, что мониторинг влияет в худшую сторону.