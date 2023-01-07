Работодателям становится сложней удерживать опытный персонал

Еще одной группой, на которую обратили внимание работодатели в связи с частичной мобилизацией, стали потенциальные работники 45+. Кандидатов в возрасте 41−50 лет работодатели стали приглашать на собеседования чаще (доля выросла с 9,1 до 11,7%), как и людей более зрелого возраста — 51−60 лет (рост с 2,3 до 3,3%), следует из данных HeadHunter. При этом доля приглашений в самой молодой возрастной группе соискателей в октябре 2022 г. по сравнению с январем 2021 г. снизилась на 4 п. п.