Работодателям становится сложней удерживать опытный персонал

Работодателям становится сложней удерживать опытный персоналНесмотря на уход международных компаний, за кадры на рынке труда приходится конкурировать
На рынок труда в 2022 г. значительно повлияли санкционный шторм и уход зарубежных работодателей, доля вакансий в международных компаниях в России сократилась в разы, заявила «Ведомостям» директор по развитию бизнеса кадровой компании UNITY Юлия Молодницкая. Основной запрос на подбор персонала исходит именно от российских работодателей. Зарубежные компании, которые остались в России, занимаются реструктуризацией бизнеса и в большинстве своем не расширяют штат, а, наоборот, проводят сокращения, отметила она.
В то же время обособившиеся в России бывшие подразделения международных компаний активно ищут сотрудников высшего и среднего звена на замену специалистам, которые переехали вместе с международными офисами в другие страны, говорит эксперт. Несмотря на разделение бизнеса, некоторые российские управленцы продолжают советоваться с международными штаб-квартирами по вопросам найма на руководящие позиции и «их бывшие коллеги, так же как и раньше, принимают участие в оценке кандидатов», утверждает она.
При этом на фоне сворачивания бизнеса международными компаниями и ситуации в экономике в целом неожиданным итогом года стало снижение официальной безработицы. «Уровень безработицы достиг исторического минимума — парадоксальный факт, поскольку обычно в кризисное время люди активно ищут работу, а сейчас всё наоборот — компаниям не хватает рабочих рук», — констатирует главный эксперт HeadHunter по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.
Дефицит кадров
2022 г. только усилил дефицит кадров на рынке труда, который сохраняется уже пару лет. «Разрыв между спросом и предложением по-прежнему велик, — говорит Данина. — Весной 2020 г. произошло резкое падение числа вакансий — сказалось влияние COVID-19, а затем рынок быстро восстановился до уровня 2019 г. и продолжил расти».
Конкурируют работодатели за представителей рабочих профессий — «синих воротничков» и массовый персонал, отмечает эксперт. Самый острый дефицит — среди производственного, строительного персонала. По словам Даниной, велика потребность кадров в строительстве и недвижимости, банковской, инвестиционной, медицинской и фармацевтической сферах, продажах и автобизнесе — здесь на одну вакансию приходится не больше двух кандидатов. В IT ситуация с точки зрения выбора кадров лучше — 3,9 резюме на одно предложение о работе, отметила она.
75% всех предложений о работе в стране рассчитаны на привлечение рабочего персонала — «синих воротничков», а также линейных, массовых сотрудников, еще 15% вакансий — для «белых воротничков» и около 10% — для IT-специалистов, следует из доклада HeadHunter «Итоги года российского рынка труда: демография, поведение соискателей и зарплаты», с которым ознакомились «Ведомости».
Закономерно, что условия рынка по-прежнему диктуют соискатели, отмечает заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. Этот тренд сохраняется уже несколько лет. Ожидаемо востребованы специалисты в сферах, развивающихся на фоне импортозамещения, сообщил он «Ведомостям».
«Квалифицированный персонал в России становится дороже, и можно уверенно говорить, что по специалистам сопоставимых профессий и уровня зарплаты выросли, а не снизились, — считает Ветерков. — Многие компании вынуждены перестраивать процессы найма и искать специалистов с меньшим опытом, при этом предлагая им довольно высокие зарплаты».
При сокращении числа соискателей по целому ряду отраслей среднее ежемесячное число вакансий тоже сокращалось — оно оказалось на 20% ниже, чем в 2021 г., констатирует эксперт. Высокую активность в течение года демонстрировали работодатели, которые ищут сотрудников в отраслях красоты и здоровья, офисных служб и бизнес-услуг, производства и агропрома, а также культуры, образования и госслужбы. В большом количестве новых сотрудников также нуждались компании из сфер торговли и транспорта, нанимающие массовый персонал, говорит он.
Запрос на стабильность
Весной рынок труда испытал шок, но всё так же быстро оправился после потрясения и вернулся к дисбалансу: вакансий много, а людей нет, объясняет Данина. «На протяжении последних нескольких лет соискатели неактивно ищут работу — это один из парадоксов текущего состояния экономики, — говорит эксперт. — Что обычно происходит в кризис? Обвал вакансий и рост числа резюме. Кратковременное снижение в динамике вакансий было, но скачка резюме за ним не последовало».
Эксперт видит две возможные причины инертности соискателей. Первая — демографическая ситуация, при которой необходимого числа соискателей на рынке труда просто физически не может быть. Вторая — стресс от COVID-19. «Мы будем наблюдать усиление дисбаланса уже в начале 2023 г.», — говорит Данина.
Запрос на стабильность со стороны работников – еще один тренд, который развивается в течение последних лет, но в этом году он стал решающим при выборе нового работодателя, говорит Ветерков. 63% представителей бизнеса, опрошенных «Работа.ру», считают, что стабильность компании будет ключевым фактором при выборе работодателя в 2023 г. 43% респондентов отмечают, что соискатели будут искать возможность работать по совместительству. «Это демонстрирует стагнацию. Люди неохотно меняют работу, и конкуренция за персонал возрастает», — отмечает Ветерков.
Предпочтения работодателей: женщины и 45+
Специальная военная операция и частичная мобилизация в 2022 г. оказали ощутимое влияние на рынок труда. Сильнее остальных пострадали рабочие профессии, говорит Данина. Соискатели мгновенно отреагировали на весенние события и разместили или обновили резюме на HeadHunter, а потом вновь ушли «в подполье». «С представителями рабочих профессий всё однозначно — людей на рынке труда очень мало», — отметила эксперт.
Частичная мобилизация на некоторое время изменила предпочтения работодателей, а в отдельных отраслях сделала выбор кандидатов вынужденным. Компании обратили внимание на женщин и соискателей возрастной группы 45+. Согласно данным HeadHunter, за последние несколько месяцев число приглашений женщин на собеседования увеличилось в 21 профессиональной сфере из 28. По регионам — на 10% и более.
Работодатели ориентировались на женщин лишь непосредственно в период мобилизации. Но заместить мужчин удавалось не всегда — в некоторых профессиональных сферах (охрана, логистика, продажа оборудования и др.) женщины традиционно представлены мало. Поэтому из-за дефицита кадров компании не могли позволить себе искусственно сужать кандидатский пул, пояснила Молодницкая. «Осенью многие компании, формируя заявку на точечный подбор специалистов, отмечали, что они ориентированы на наем женщин. Но сейчас этот запрос не актуален», — сказала она.
Еще одной группой, на которую обратили внимание работодатели в связи с частичной мобилизацией, стали потенциальные работники 45+. Кандидатов в возрасте 41−50 лет работодатели стали приглашать на собеседования чаще (доля выросла с 9,1 до 11,7%), как и людей более зрелого возраста — 51−60 лет (рост с 2,3 до 3,3%), следует из данных HeadHunter. При этом доля приглашений в самой молодой возрастной группе соискателей в октябре 2022 г. по сравнению с январем 2021 г. снизилась на 4 п. п.
По данным «Работы.ру», главными преимуществами возрастной группы 45+ оказались ответственное отношение к работе (60%), большой опыт (59%) и высокий уровень квалификации (56%). Ветерков подтверждает также интерес работодателей к группе 55+. По его словам, работодатели высоко оценивают заинтересованность таких кандидатов в долгосрочной занятости и реалистичные зарплатные ожидания.
Кроме этого, по данным HeadHunter, в сравнении с прошлогодними показателями вырос спрос на соискателей до 18 лет. В сентябре — на 17 п. п., в октябре — на 26 п. п., в первой половине ноября — на 16 п. п. (абсолютные цифры не приводятся). Больше всего молодые люди востребованы в розничной торговле, ИТ, HoReCa, услугах для бизнеса и складской логистике. Соискатели в возрасте 14−16 лет чаще всего ищут работу курьеров, промоутеров и кредитных специалистов.
Кто востребован
Как и в 2020-2021 гг., в конце 2023 г. сохраняется высокий спрос на массовый персонал для складов и ритейла. Ритейлеры охотно принимают персонал, вышедший на рынок труда после ухода иностранных брендов, рассказывает Молодницкая. На рынке ощущается кадровый голод, и соискатели, зная о своей востребованности, пристально оценивают поступающие предложения. Работодатели стараются улучшать условия труда и повышать почасовую ставку. Также компании активно привлекают к подбору персонала рекрутеров-фрилансеров и запускают реферальные программы «Приведи друга» (рекомендатели получают вознаграждение за трудоустроенного, прошедшего испытательный срок).
Средний бизнес, дистрибуторы, сотрудничающие с российскими компаниями, а также производителями из Турции, Китая, стран СНГ, активно ищут менеджеров по продажам в B2B-секторе — это еще одна тенденция времени. Молодницкая прогнозирует, что число вакансий в сфере продаж будет только увеличиваться.
К стабильным работодателям можно отнести фастфуд-сети. В то время как заведения среднего ценового сегмента и премиум-класса переживают кризис из-за оттока посетителей, рестораны быстрого питания наращивают обороты. Они ищут как линейных сотрудников, так и управленцев, в частности HR-менеджеров.
Советы работодателям
Оценивая новые тенденции в перспективе, Данина советует работодателям обратить внимание на то, что самые многочисленные группы соискателей будут взрослеть. «Время задуматься, как выстраивать работу с персоналом разного возраста. В особенности с сотрудниками 45+ — средний возраст сотрудников в компаниях неизбежно вырастет. При этом молодежи на рынке труда почти в два раза меньше, чем 10−15 лет назад. Именно поэтому делать ставку исключительно на привлечение молодых специалистов — плохая стратегия для компании без сильного бренда работодателя и суперусловий труда», — cчитает эксперт.
Еще одна проблема, усиливающая негативные тенденции на рынке труда, — ситуация с миграцией. По данным Росстата, естественная убыль населения растет, а мигранты уезжают. И это сказывается на ситуации с рабочей силой. «Даже несмотря на ковидные ограничения, в Россию продолжали приезжать люди — позитивная динамика сохранялась на протяжении и 2020, и 2021 гг. Но в этом году впервые за последние семь лет мы наблюдаем отток мигрантов», — говорит Данина.
Зарплаты и соцпакет
«Еще один парадокс современного рынка труда — на фоне экономического кризиса работодатели повышают зарплаты сотрудникам», — говорит представитель HeadHunter. По информации «Банка данных заработных плат», по итогам III квартала в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года совокупный доход работников вырос на 6,4%. Это самый высокий показатель за последние три года, хотя он несопоставим с текущей инфляцией. Данные в основе отчета предоставили работодатели, заполнившие анкеты для HeadHunter.
«Когда экономика чувствует себя не очень хорошо, зарплаты не должны расти. Но не в нашем случае, — говорит Данина. — Видимо, сказывается всеобщий дефицит людей на рынке труда, и компании пытаются поднимать зарплаты. Конечно, на покупательную способность это повышение мало повлияло — на текущие деньги мы можем купить меньше товаров, чем в начале года. Но положительная динамика сама по себе уже хороший знак».
Работодатели также продолжают развивать способы мотивации сотрудников, помимо материальных бонусов и премий. 92% опрошенных соискателей отмечают важность льгот и других преимуществ, которые предоставляет работодатель при трудоустройстве, следует из итогового доклада HeadHunter.
При этом специалисты разных отраслей предпочитают разные бенефиты от компании: к примеру, соискатели из IT и телекома обращают внимание на ДМС (58%), компенсацию затрат на обучение (53%) и транспорт (50%). Специалисты из сферы строительства отмечали компенсацию затрат на транспорт (55%), еду (41%) и предоставление ДМС (41%).
Некоторые отрасли бизнеса (например, маркетинг, обучение и адаптация персонала) продолжают увеличивать соцпакет для работников, отмечает Данина. Более половины работодателей отмечают, что компенсируют сотрудникам затраты на связь, 31% предоставляет скидки на обучение или полностью его покрывает, а 29% — компенсируют затраты на транспорт.