Минтруд предложил наказывать компании за неисполнение квот по инвалидности

Минтруд предложил наказывать компании за неисполнение квот по инвалидностиСейчас штрафовать организации можно только за нежелание выделять рабочие места для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями
Минтруд предложил ввести административную ответственность для компаний, которые не заполняют выделенные для инвалидов квоты. Но одновременно высказался за предоставление бизнесу дополнительной господдержки для адаптации рабочих мест под людей с ограниченными возможностями.
Эти предложения внес министр труда и соцзащиты Антон Котяков, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ в Великом Новгороде. «Предлагаем, – заявил Котяков, – одновременно ввести административную ответственность за незаполнение выделенных для инвалидов квот, которая предусмотрена по действующему законодательству, и предоставить дополнительную государственную поддержку предприятиям в целях адаптации рабочих мест для граждан с инвалидностью».