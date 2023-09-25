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Минтруд предложил наказывать компании за неисполнение квот по инвалидности

Сейчас штрафовать организации можно только за нежелание выделять рабочие места для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями
Антон Осипов
Андрей Гордеев / Ведомости

Минтруд предложил ввести административную ответственность для компаний, которые не заполняют выделенные для инвалидов квоты. Но одновременно высказался за предоставление бизнесу дополнительной господдержки для адаптации рабочих мест под людей с ограниченными возможностями.

Эти предложения внес министр труда и соцзащиты Антон Котяков, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ в Великом Новгороде. «Предлагаем, – заявил Котяков, – одновременно ввести административную ответственность за незаполнение выделенных для инвалидов квот, которая предусмотрена по действующему законодательству, и предоставить дополнительную государственную поддержку предприятиям в целях адаптации рабочих мест для граждан с инвалидностью».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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