Минтруд предложил наказывать компании за неисполнение квот по инвалидности

Эти предложения внес министр труда и соцзащиты Антон Котяков, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ в Великом Новгороде. «Предлагаем, – заявил Котяков, – одновременно ввести административную ответственность за незаполнение выделенных для инвалидов квот, которая предусмотрена по действующему законодательству, и предоставить дополнительную государственную поддержку предприятиям в целях адаптации рабочих мест для граждан с инвалидностью».