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Кадровый голод заставляет компании «вербовать» будущих сотрудников уже со школы

Но многомиллионные вложения в развитие молодежи часто не окупаются
Антон Осипов
Максим Киселев / ТАСС

Летом этого года на ПМЭФ-2024 компании опять сокрушались по поводу кадрового дефицита. Обсуждение показало, что испробовано уже многое и нужны радикальные меры. Кадры теперь надо готовить не со студенческой скамьи и не со старших классов. Пора работать чуть ли не с первоклассниками.

Участвовавшие в дискуссии крупные компании указали, что уже потратили на работу со школьниками и студентами многие миллионы рублей. Сиродж Лоиков, заместитель гендиректора «Фосагро», заявил, например, что за 10 лет существования корпоративной программы бесшовного образования от школы до трудоустройства компания уже вложила в нее 6 млрд руб. и ежегодно продолжает тратить 500 млн руб. А Александр Шевелев, гендиректор «Северстали», сказал, что компания собирается выделить 210 млн руб. на софинансирование Передовой инженерной школы на базе Череповецкого государственного университета. Всего, уточнил в разговоре с «Ведомостями» представитель компании, инвестиции «Северстали» в школы, ссузы и вузы составили за последние пять лет 237 млн руб.

Проблема в том, что такие затраты далеко не всегда окупаются – обучающихся по программам компаний школьников и студентов много, а работников в итоге мало. Например, по программе «Фосагро-класс» в шести школах, расположенных в городах присутствия компании, сейчас учится 6000 школьников, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Проект существует 10 лет, за это время окончить школу успело 1300 детей, прошедших через «Фосагро-классы». Только половина из них учится сейчас в вузах, а из получивших диплом о высшем образовании устроилось на работу в компанию лишь 136 человек.

Похожая ситуация в Т-банке: с 2017 г. через образовательные программы компании прошло более 30 000 студентов и школьников, а в банк устроилось только 4000 человек, сообщил представитель банка «Ведомостям».

«Ведомости» задались вопросом, зачем компаниям работать со школами, вузами и ссузами, а иногда и с детскими садами, если многомиллионные затраты не окупаются и приток кадров все равно небольшой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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