Кадровый голод заставляет компании «вербовать» будущих сотрудников уже со школы

Проблема в том, что такие затраты далеко не всегда окупаются – обучающихся по программам компаний школьников и студентов много, а работников в итоге мало. Например, по программе «Фосагро-класс» в шести школах, расположенных в городах присутствия компании, сейчас учится 6000 школьников, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Проект существует 10 лет, за это время окончить школу успело 1300 детей, прошедших через «Фосагро-классы». Только половина из них учится сейчас в вузах, а из получивших диплом о высшем образовании устроилось на работу в компанию лишь 136 человек.