Кадровый голод заставляет компании «вербовать» будущих сотрудников уже со школы

Кадровый голод заставляет компании «вербовать» будущих сотрудников уже со школыНо многомиллионные вложения в развитие молодежи часто не окупаются
Летом этого года на ПМЭФ-2024 компании опять сокрушались по поводу кадрового дефицита. Обсуждение показало, что испробовано уже многое и нужны радикальные меры. Кадры теперь надо готовить не со студенческой скамьи и не со старших классов. Пора работать чуть ли не с первоклассниками.
Участвовавшие в дискуссии крупные компании указали, что уже потратили на работу со школьниками и студентами многие миллионы рублей. Сиродж Лоиков, заместитель гендиректора «Фосагро», заявил, например, что за 10 лет существования корпоративной программы бесшовного образования от школы до трудоустройства компания уже вложила в нее 6 млрд руб. и ежегодно продолжает тратить 500 млн руб. А Александр Шевелев, гендиректор «Северстали», сказал, что компания собирается выделить 210 млн руб. на софинансирование Передовой инженерной школы на базе Череповецкого государственного университета. Всего, уточнил в разговоре с «Ведомостями» представитель компании, инвестиции «Северстали» в школы, ссузы и вузы составили за последние пять лет 237 млн руб.
Проблема в том, что такие затраты далеко не всегда окупаются – обучающихся по программам компаний школьников и студентов много, а работников в итоге мало. Например, по программе «Фосагро-класс» в шести школах, расположенных в городах присутствия компании, сейчас учится 6000 школьников, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Проект существует 10 лет, за это время окончить школу успело 1300 детей, прошедших через «Фосагро-классы». Только половина из них учится сейчас в вузах, а из получивших диплом о высшем образовании устроилось на работу в компанию лишь 136 человек.
Похожая ситуация в Т-банке: с 2017 г. через образовательные программы компании прошло более 30 000 студентов и школьников, а в банк устроилось только 4000 человек, сообщил представитель банка «Ведомостям».
«Ведомости» задались вопросом, зачем компаниям работать со школами, вузами и ссузами, а иногда и с детскими садами, если многомиллионные затраты не окупаются и приток кадров все равно небольшой.