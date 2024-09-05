Две трети российских работников страдают от токсичных начальников, нападающих на их самооценку

Почти две трети (72%) сотрудников российских компаний регулярно сталкиваются с деструктивным, токсичным поведением со стороны начальства, показало исследование Сберуниверситета (есть у «Ведомостей»). Глубинный опрос 518 топ-менеджеров и специалистов, проведенный весной 2024 г., демонстрирует, что саморазрушительные стратегии применяет руководство в компаниях любого размера и на любом уровне управления. Это прямо и негативно влияет на финансовые результаты деятельности, приводит к снижению инициативности сотрудников и росту текучести кадров, заключают эксперты.