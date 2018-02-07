Как составить идеальное резюме

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Специалист по подбору персонала тратит на просмотр документов для первоначального отбора кандидатов не более 8 секунд. Как добиться, чтобы из 145 резюме он выбрал ваше, даже если у вас нет диплома престижного вуза и вы не работали в крупнейших компаниях? Вот несколько советов, как составить резюме.

Резюме начинается с фото и контактов. Фото должно быть профессиональное и желательно с улыбкой на лице. Фамилию следует писать заглавными буквами. Лучше указать не один, а два телефонных номера и обязательно корректный адрес e-mail. Далее следуют адрес и возраст, если вам от 25 до 45 лет. Если вы моложе или значительно старше, укажите свой возраст в конце резюме, в разделе «Дополнительная информация» в виде даты рождения.

Ключевые навыки следует описывать как можно раньше, потому что человек лучше запоминает начало и конец информации, нежели середину. Их нужно разбить на блоки. Например, бухгалтерский учет, продажи и управление персоналом. Затем нужно указать основные навыки по каждому блоку.

Бухгалтерия: имею навыки ведения кассовых операций, имею опыт сдачи отчетности, обладаю навыками ведения бухучета.

Продажи: умею работать с возражениями, обладаю навыком пятиступенчатого ведения сделки и т. д.

Подчеркивайте компетенции, которые нужны будущему работодателю. Устраиваетесь в компанию, которая работает с зарубежными партнерами? Вашим конкурентным преимуществом станет хорошее знание иностранного языка. Сделайте на этом акцент. «Работа с иностранными клиентами, проведение переговоров на английском языке» – такое описание произведет на работодателя большее впечатление, чем шаблонное «Английский язык – владею свободно». Вы хотите стать начальником отдела, но работаете рядовым сотрудником? Делайте акцент на дополнительных навыках и знаниях, не требующихся по должностной инструкции. Укажите опыт публичных выступлений, преподавания или посещения тренингов по ведению переговоров. Иногда нужные умения смогут компенсировать даже недостаток управленческого опыта.

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