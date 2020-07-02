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Как предпринимателю перевести бизнес в онлайн

Десять шагов для перехода к дистанционной торговле
Ксения Ерохина , Старший консультант, Юридическая фирма АЛРУД​

Пандемия изменила поведение покупателей и вынудила предпринимателей менять свои бизнес-процессы. Переход в цифровое пространство – зачастую единственная возможность сохранить бизнес и продолжить его развитие. Вот 10 шагов для перехода в онлайн-среду:

1. Проверьте, нет ли ограничений для перехода в онлайн.

Не любой бизнес может работать онлайн. Например, запрещена дистанционная торговля алкоголем или отдельными видами лекарств.

2. Выберите оптимальную модель онлайн-бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных