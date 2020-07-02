Пандемия изменила поведение покупателей и вынудила предпринимателей менять свои бизнес-процессы. Переход в цифровое пространство – зачастую единственная возможность сохранить бизнес и продолжить его развитие. Вот 10 шагов для перехода в онлайн-среду: