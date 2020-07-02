Как предпринимателю перевести бизнес в онлайнДесять шагов для перехода к дистанционной торговле
Пандемия изменила поведение покупателей и вынудила предпринимателей менять свои бизнес-процессы. Переход в цифровое пространство – зачастую единственная возможность сохранить бизнес и продолжить его развитие. Вот 10 шагов для перехода в онлайн-среду:
1. Проверьте, нет ли ограничений для перехода в онлайн.
Не любой бизнес может работать онлайн. Например, запрещена дистанционная торговля алкоголем или отдельными видами лекарств.
2. Выберите оптимальную модель онлайн-бизнеса.
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