Однако есть и позитивные примеры. Американская компания AES, управляющая электросетевыми и энергогенерирующими активами, в свое время купила активы в Казахстане далеко не в лучшем состоянии. Она вложила деньги в модернизацию, причем в условиях жестко регулируемых антимонопольным законодательством тарифов. К примеру, она заменила большую часть проводов линий электропередачи низкого напряжения на провода, покрытые изоляцией, что кардинально уменьшило уровень аварийности (например, из-за обледенения или сильного ветра), а также затраты на эксплуатацию. Такой же подход был к автотранспорту. Вместо того чтобы постоянно ремонтировать старые «ЗиЛы» и «ГАЗики», был закуплен новый автопарк. Вложения окупились достаточно быстро.