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Как снизить риски экологических катастроф

Усовершенствовав риск-менеджмент на трех уровнях
Михаил Балакшин , руководитель «Экопси индастри консалтинг»

После разлива дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске снова стала усиленно обсуждаться проблема серьезных последствий экологических катастроф, значительно превышающих затраты на превентивные меры. Для многих компаний именно крупные происшествия становятся толчком для совершенствования системы управления рисками. Но лучше совершенствовать эту систему заранее, не дожидаясь аварий, экологических катастроф и несчастных случаев. Вот три уровня совершенствования.

1. Программа инвестиций в производство. Как выразился Уоррен Баффетт, когда сидишь в лодке со множеством протечек, энергия, направленная на смену лодки, гораздо более продуктивна, нежели энергия, направленная на их устранение. Однако реальность часто другая: устаревшее оборудование экономически, а иногда и физически невозможно заменить. Многие компании скорее пытаются выбрать, какую дыру латать в первую очередь.

Однако есть и позитивные примеры. Американская компания AES, управляющая электросетевыми и энергогенерирующими активами, в свое время купила активы в Казахстане далеко не в лучшем состоянии. Она вложила деньги в модернизацию, причем в условиях жестко регулируемых антимонопольным законодательством тарифов. К примеру, она заменила большую часть проводов линий электропередачи низкого напряжения на провода, покрытые изоляцией, что кардинально уменьшило уровень аварийности (например, из-за обледенения или сильного ветра), а также затраты на эксплуатацию. Такой же подход был к автотранспорту. Вместо того чтобы постоянно ремонтировать старые «ЗиЛы» и «ГАЗики», был закуплен новый автопарк. Вложения окупились достаточно быстро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных