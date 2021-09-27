У бизнесменов постарше, как правило, есть набор устойчивых стереотипов по отношению к молодым предпринимателям. Сформировались эти стереотипы уже давно, но работают они по сей день, несмотря на то что портрет современного молодого предпринимателя за годы кардинально изменился. Такое несоответствие в ожиданиях и реалиях зачастую негативно сказывается на деловых коммуникациях между молодежью и остальным бизнесом, может завести в тупик переговоры или сорвать выгодные сделки. Со старыми мерками подходить к взаимодействию уже неправильно и неэффективно. Что же сегодня представляют собой молодые предприниматели? Какие стереотипы в их отношении уже морально устарели и могут только помешать их партнерам по бизнесу?