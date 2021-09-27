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Какие стереотипы мешают крупному бизнесу работать с молодыми предпринимателями

Портрет молодого основателя бизнеса за последние десятилетия кардинально изменился, а стереотипы остались прежними
Максим Солнцев

У бизнесменов постарше, как правило, есть набор устойчивых стереотипов по отношению к молодым предпринимателям. Сформировались эти стереотипы уже давно, но работают они по сей день, несмотря на то что портрет современного молодого предпринимателя за годы кардинально изменился. Такое несоответствие в ожиданиях и реалиях зачастую негативно сказывается на деловых коммуникациях между молодежью и остальным бизнесом, может завести в тупик переговоры или сорвать выгодные сделки. Со старыми мерками подходить к взаимодействию уже неправильно и неэффективно. Что же сегодня представляют собой молодые предприниматели? Какие стереотипы в их отношении уже морально устарели и могут только помешать их партнерам по бизнесу?

1. Не такие уж и молодые. В 1990-е бизнесменом вполне мог стать выпускник школы или студент. Практически каждый считал себя специалистом в операциях «купил дешевле – продал дороже», когда речь шла о популярном тогда ширпотребе.

Сегодня бизнес занятие гораздо более серьезное. Высокая конкуренция, внешние вызовы, развитие технологий – все это требует знаний, и как раньше – с наскока – прибыльный бизнес построить практически невозможно. В бизнес входят люди уже чуть более старшего возраста, получившие как минимум специальное или высшее образование. По статистике Российского центра содействия молодежному предпринимательству, сегодня средний возраст молодого бизнесмена составляет 27 лет.

Потенциальные же партнеры продолжают воспринимать молодых предпринимателей как студентов, у которых недостаточно знаний для успешного бизнеса, как трудных и ненадежных партнеров. И это ошибка. А в определенных новых и быстро развивающихся сферах, таких как IT, дизайн и др., молодость – это не недостаток, а преимущество.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных