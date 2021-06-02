В чем предприниматели России в пандемию проявили себя хуже предпринимателей из Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии

В чем предприниматели России в пандемию проявили себя хуже предпринимателей из Америки, Европы, Ближнего Востока и АзииРезультаты глобального мониторинга предпринимательства, охватившего 44 страны
Россия заняла 39-е место из 44 участвовавших стран по условиям для развития предпринимательства в 2020 г., по данным Глобального мониторинга предпринимательства (GEM). Эти условия описываются сводным индексом NESI (Индекс национального контекста предпринимательства). Если индекс больше пяти, условия благоприятные, если ниже пяти – условия сдерживают развитие предпринимательства. Индекс России равен 3,8 балла. Индекс США составил 5,2, а самые высокие показатели у Индонезии (6,4), Нидерландов (6,3), Тайваня (6,1). Ежегодные международные опросы GEM включают по 2000 человек трудоспособного возраста и не менее 36 экспертов в каждой стране. В России мониторингом занимается Высшая школа менеджмента СПбГУ при поддержке «Сбера».
Эксперты GEM оценили, насколько хорошо сам бизнес и правительство отреагировали на пандемию COVID-19. По реакции бизнеса Россия заняла 3-е место с конца, хуже только Буркина-Фасо и Того. По реакции правительства – 4-е с конца, хуже только США, Мексика и Пуэрто-Рико. Самый плохой результат у США.
Ушли из бизнеса
Активность предпринимателей в большинстве стран в пандемию упала, и Россия не исключение. В 2020 г. индекс ранней предпринимательской активности в России (доля трудоспособного населения – основателей и владельцев бизнеса, существующего менее 3,5 года) составил 8,5% (против 9,3% в 2019-м). Индекс активности устоявшихся предпринимателей (доля создателей и владельцев бизнеса старше 3,5 года) соответственно упал с 5,1% в 2019 г. до 4,7% в прошлом году.
58% ранних и 48% устоявшихся российских предпринимателей сообщили, что открыть бизнес стало труднее, нежели год назад. Еще 56% как ранних, так и устоявшихся российских предпринимателей считают, что вести бизнес стало сложнее, нежели годом ранее (у России получается 14-е место по пессимизму).
В GEM изучалось также закрытие бизнеса. В 2020 г. с предпринимательской карьерой покончило 3,3% населения России трудоспособного возраста. Правда, число новых предприятий, открытых в 2020 г., в России в 1,8 раза превышало число закрытых или проданных. По этому показателю Россия занимает среднюю позицию среди всех обследованных стран. Выше всего соотношение вновь созданных и закрытых предприятий в Швейцарии и Латвии, ниже всего в Марокко и Египте.
Причины закрытия в 2020 г. изменились. Раньше предприниматели чаще всего ссылались на неприбыльность бизнеса, недоступность финансирования или продажу компании. Теперь на первое место среди всех причин вышла пандемия. В Индии эту причину назвали 63,4% опрошенных, в США – 43%, в Великобритании – 31,9%, в России – 28,9%.
Еще 26% российских предпринимателей вышли из бизнеса из-за отсутствия прибылей. Это почти на 9 п. п. меньше, чем в 2019 г. Третьей по популярности причиной выхода из бизнеса в 2020 г. в России стала возможность другого трудоустройства в пандемию (13,3%, в 2019-м эту причину назвали гораздо меньше респондентов – 5,1%).
По данным ФНС на конец 2020 г., число малых и средних предприятий сократилось за год на 4% с 5,9 млн до 5,7 млн; 1 млн предприятий закрылись и только 700 000 открылись, указывает президент «Опоры России» Александр Калинин.
По данным отчета GEM, в 2020 г. бизнесом, существующим более 3,5 года, владело 4,7% взрослого российского трудоспособного населения. Годом ранее было зарегистрировано самое высокое значение данного показателя за все годы исследований – 5,3%.
У кого лучше реакция
В 2020 г. GEM включил в анкеты для экспертов вопросы о влиянии пандемии на предпринимательство. Экспертам предложили оценить эффективность мер правительства и реакцию самого бизнеса на трудности и проблемы года. Вопросы касались новых способов ведения бизнеса, освоения дистанционной работы, изменения продуктов или услуг, определения новых возможностей, в том числе на глобальном уровне.
Эксперты также оценивали и ответные меры правительства на последствия пандемии: насколько хорошо правительства помогли бизнесу приспособиться и избежать потерь, защищают персонал и контрагентов, а также переходят на распространение нормативных документов в цифровом формате.
И практически везде меры, принятые самими предпринимателями, были признаны более эффективными, чем реакция правительств на пандемию. Лишь в четырех странах (Саудовская Аравия, Нидерланды, Греция, Того) экспертные оценки действий правительства оказались выше оценок реакции предпринимателей. В Великобритании, например, действия предпринимателей были оценены в 7,5 балла по 10-балльной шкале, а действия правительства – в 5,2 балла. В Германии предпринимательский показатель составил 6,3 балла, в то время как правительственный – 5,8.
В России, по мнению экспертов, реакция бизнеса на пандемию была признана в целом эффективной (5,42 балла). Тем не менее Россия оказалась на 3-м месте с конца, хуже, по мнению экспертов, на пандемию среагировали предприниматели Того (5,3 балла) и Буркина-Фасо (4,8 балла).
Опрошенные «Ведомостями» ранее предприниматели рассказывали о мерах, которые помогли им сохранить бизнес. Одни временно отправляли сотрудников в неоплачиваемые отпуска, другие переводили персонал на дистанционный режим и оптимизировали расходы, третьи договаривались с арендодателями о снижении платежей.
Меры, принятые правительством России, были оценены ниже, чем реакция бизнеса на пандемию. Правительство получило от экспертов всего 3,7 балла. Примерно на том же уровне были оценены действия правительств Гватемалы, Бразилии, Израиля, Испании, Анголы, Словакии и Ирана. Худшим оказалось правительство США (2,7 балла) – тогда как предприниматели среагировали очень достойно и заслужили 6,8 балла.
По мнению экспертов GEM, российское государство не приняло должных мер для защиты работников и клиентов и не избежало потери новых и растущих компаний из-за локдауна. Кроме того, правительство недостаточно активно переходило на доставку цифровых нормативных документов молодым компаниям.
Калинин напоминает, что государство выделило на поддержку бизнеса и населения в 2020 г. 2 трлн руб. В прошлом году по программе льготного кредитования бизнеса под 2% годовых предприятиям, которые сохранили персонал, было списано кредитов на 450 млрд руб., а общий портфель кредитов бизнесу вырос на 20%. Калинин допускает, что меры поддержки бизнеса были недостаточными, так как набор кодов ОКВЭД для поддерживаемых предприятий был слишком узким и помощь в результате получили не более половины пострадавших предприятий. Действенными были также меры по отсрочке арендных платежей за помещения, находившиеся в государственной и муниципальной собственности, налоговые каникулы, мораторий на проверки и т. д. В Европе по сравнению с Россией было больше мер безвозмездной поддержки, когда деньги малым компаниям отдавали не в виде льготных кредитов, а на безвозвратной основе, говорит Калинин.
Узкие места российского бизнеса
Эксперты GEM проанализировали 12 факторов развития предпринимательства в разных странах. Если фактор получал оценку выше 5 баллов, он способствовал развитию предпринимательства, если ниже – сдерживал. В России 10 факторов получили оценку ниже 5 баллов, что свидетельствует о неблагополучном климате для предпринимательства в стране. Самые плохие оценки страна получила за внедрение разработок (условия внедрения научно-технических разработок и их применение в деятельности малых компаний – 2,4 балла), качество начального и среднего образования (2,7), а также за бюрократию (3 балла). Оценку выше 5 баллов заслужили только физическая инфраструктура для предпринимательства (доступность связи, интернета, коммунальных услуг, транспорта и сырья – 6,4 балла) и динамика рынков (5,7). Сравнительно неплохо выглядит развитость коммерческой инфраструктуры предпринимательства (развитие коммерческих, учетных и юридических служб и организаций, оказывающих поддержку новому малому бизнесу, – 4,4 балла).
Фактор динамики рынков характеризует наличие свободных рыночных ниш, неудовлетворенного спроса на рынке услуг для бизнеса и на потребительском рынке. Все это открывает перспективы для создания новых компаний в России. По развитию физической инфраструктуры Россия значительно отстает от США, но находится примерно на одном уровне с европейскими странами.
Наименьшую оценку в 2020 г., как и в предыдущие годы исследований, получил доступ малых предприятий к технологиям. По мнению экспертов, существующая система госсубсидий не позволяет малым предприятиям приобретать новые технологии. Кроме того, в России отсутствует эффективная и прозрачная для ученых система коммерциализации их идей и создания на их основе бизнеса, говорится в отчете GEM. В России регистрируется в десятки раз меньше патентов в год, чем в США и Европе, говорит Калинин. Проблема небольших предприятий также в малой доступности качественной экспертизы для оценки производственной полезности и экономического эффекта от внедрения новых технологий, замечает Александр Подковыров, руководитель программы МВА «Стартап-менеджмент» бизнес-школы «Мирбис».
Другими факторами, которые сдерживают развитие российского бизнеса, эксперты из года в год называют низкую доступность финансовых ресурсов (недостаток собственного капитала, сложность доступа к венчурному капиталу и госсубсидиям), низкое качество госпрограмм поддержки предпринимательства (эксперты отметили значительное число программ, меры поддержки бизнеса технопарками и бизнес-инкубаторами, но усомнились в эффективности чиновников в госучреждениях) и высокие издержки выхода на новые рынки.