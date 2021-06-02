В чем предприниматели России в пандемию проявили себя хуже предпринимателей из Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии

Калинин напоминает, что государство выделило на поддержку бизнеса и населения в 2020 г. 2 трлн руб. В прошлом году по программе льготного кредитования бизнеса под 2% годовых предприятиям, которые сохранили персонал, было списано кредитов на 450 млрд руб., а общий портфель кредитов бизнесу вырос на 20%. Калинин допускает, что меры поддержки бизнеса были недостаточными, так как набор кодов ОКВЭД для поддерживаемых предприятий был слишком узким и помощь в результате получили не более половины пострадавших предприятий. Действенными были также меры по отсрочке арендных платежей за помещения, находившиеся в государственной и муниципальной собственности, налоговые каникулы, мораторий на проверки и т. д. В Европе по сравнению с Россией было больше мер безвозмездной поддержки, когда деньги малым компаниям отдавали не в виде льготных кредитов, а на безвозвратной основе, говорит Калинин.