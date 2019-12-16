Онлайн-кинотеатр Tvzavr получит 2 млрд руб. от нового владельца

Руслан Кафтанатий сообщил «Ведомостям», что стал единственным владельцем онлайн-кинотеатра Tvzavr. Прежде он был миноритарным владельцем видеосервиса, теперь выкупил 75,1% долей ООО «Тивизавр» у Елены Субботиной. Именно Субботина инвестировала в проект. Субботина подтвердила «Ведомостям», что продала Tvzavr, почему – объяснять не стала и от других комментариев отказалась.